Sadece yaşlılarda çıkar sanılıyordu: Sinsi tehlike şimdi gençleri esir aldı

ABD'de yürütülen kapsamlı bir bilimsel araştırma, kalın bağırsak kanserinin 21 yaş ve altındaki genç nüfusta giderek yaygınlaştığını ortaya çıkardı. Amerikan Pediatri Akademisi tarafından paylaşılan veriler, geç teşhis edilen 21 yaş ve altındaki gençlerde ölüm oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştığını gösterdi.

VAKALARIN ÇOĞU İLERİ EVREDE YAKALANIYOR

Pediatrik Cerrahi Onkoloji Araştırma İş Birliği bünyesindeki araştırmacılar, 2012 ile 2023 yılları arasında tanı alan 84 hastanın sağlık kayıtlarını geriye dönük inceledi. Yapılan klinik analizlerde tümör yapısının gençlerde son derece saldırgan ilerlediği ve vakaların büyük bölümünün Evre III ile Evre IV düzeyinde kayıtlara geçtiği saptandı.

Gençlerdeki biyolojik farklılığa dikkat çeken çalışmanın başyazarı Dr. Erica Arnold, "Kolorektal kanser ne yazık ki ergenler ve genç yetişkinler arasında giderek daha yaygın hale geliyor ve yaşlı yetişkinlerde teşhis edilen kolorektal kanserden farklı bir hastalığı temsil ediyor. Teşhis edildiğinde genellikle agresif seyrediyor, geç evrede ortaya çıkıyor ve yüksek nüks ile ölüm oranlarıyla ilişkilendiriliyor" dedi. Uzmanlar, genç yaştaki tümörlerin tedavi sonrasında yüksek direnç gösterdiğini vurguladı.

ERKEN BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

Hastalığın genç yaş grubunda çok nadir görüldüğü yönündeki genel algı, teşhis sürecinde kritik zaman kayıplarına yol açıyor. Hastaların yaşadığı rektal kanama, açıklanamayan kilo kaybı ve karın ağrısı gibi şikayetler çoğu zaman rutin sindirim sorunlarıyla karıştırılarak uzun süre göz ardı ediliyor. Teşhisteki bu gecikmeler nedeniyle cerrahi müdahale gören hastaların üçte birinden fazlasında kanserin nüksettiği görülüyor.

İncelenen gençlerin yalnızca yüzde 20'sinde genetik veya ailevi bir kanser öyküsü saptanması tehlikenin boyutunu artırıyor. Araştırma ekibi, ailesinde hastalık bulunmayan gençlerde de bel ağrısı ile bağırsak alışkanlıklarındaki değişimlerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini hatırlattı.

ÖZEL TEDAVİ PROTOKOLÜ ÇAĞRISI

Bulguları San Diego Convention Center ev sahipliğinde düzenlenen konferansta açıklayan bilim heyeti, mevcut klinik uygulamaların yetersiz kaldığına işaret etti. Araştırmacılar, çocuk sağlığı uzmanları ile yetişkin onkoloji kadrolarının ortak koordinasyon kurarak gençlere yönelik özel tedavi protokolleri geliştirmesi gerektiğini kaydetti.