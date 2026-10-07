Dünyanın en iyi süt ürünleri seçildi: İlk üçe Türkiye damga vurdu

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi süt ürünlerini belirlediği yeni listesini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan küresel sıralamada Türk lezzetleri iki farklı geleneksel lezzetiyle ilk üçe girerek hakettiği değeri topladı.

İrlanda tereyağının 4,5 puanla zirveye yerleştiği değerlendirmede, 4,4 puan alan Trabzon tereyağı dünya ikincisi oldu. Türk kahvaltı kültürünün simgesi olan kaymak ise yine 4,4 puan toplayarak üçüncü sırada yer aldı.

MANDA SÜTÜNÜN FARKI TANITILDI

Geleneksel bir lezzet olarak tanımlanan kaymağın üretim incelikleri uluslararası platformun tanıtım metninde geniş yer buldu. Platformun paylaştığı değerlendirmede, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" vurgusu yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜK GURUR YAŞANDI

Alınan küresel derece, coğrafi işaret tescilli manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar kentinde sevinç yarattı. Başarının gurur verici olduğunu belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, ürünün arkasındaki köklü altyapıya dikkat çekti.

Elde edilen küresel başarının önemine değinen Prof. Dr. Gürler, "Ülkemiz için gurur verici bir hadise. Manda kaymağı hak ettiği yeri inanıyorum ki daha yukarılara taşıyacaktır" dedi. Manda sütünün doğallığına vurgu yapan Gürler, "Manda sütlerinden üretilen kaymak, kremadan elde edilen kaymaklara göre lezzetiyle kendisini ayrıştırıyor" şeklinde konuştu.

GELENEKSEL YEMLEME LEZZETİ KATLIYOR

Hayvanların beslenme biçiminin lezzeti doğrudan belirlediğini aktaran Prof. Dr. Gürler, "Eski dönemlerde haşhaş küspesi dediğimiz ürünlerle mandalar beslenirdi. Bu sütün yağını artırıp lezzetini de desteklerdi" dedi. Üniversite bünyesinde bu köklü mirası koruduklarını bildiren Gürler, "Biz de üniversitemizde bu tekniği yaşatmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde beslediğimiz mandalardan elde edilen sütle yapılan kaymağı vatandaşlara da işletmelerde sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜTE HİÇBİR KATKI MADDESİ EKLENMİYOR

Afyonkarahisar'ın deneyimli kaymak üreticilerinden Burak Can Köse, coğrafi işaret tescilinin dünya standartlarını korumak adına kritik önem taşıdığını belirtti. Ürünün saf yapısına dikkat çeken Köse, "Kaymak süte hiçbir madde eklenmeden elde edilen bir ürün. Bu da onu değerli kılıyor" dedi.

Geleneksel imalat aşamalarını anlatan Köse, mandalara verilen yemin özel olması gerektiğini aktardı. Hazırlık sürecinin büyük bir emek gerektirdiğine işaret eden Köse, "Hayvanlara yedirilen yemin de yağlı olması gerekiyor. 48 saatte üretiliyor. Bunlar kaymağın özellikleri" diye konuştu.

(DHA)