Son Dakika | Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, geçen sene yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre görevine ara vermişti. Bozdağ, son dönemdeki hızlı kilo kaybı ile de dikkat çekmişti. Bozdağ'ın Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te ani kilo kaybı dikkat çekmişti.

Bozdağ da istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. AKP Grubu, Bozdağ'ın yerine TBMM Başkanvekili seçecek. Bozdağ'ın istifa dilekçesini de TBMM Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...