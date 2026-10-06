Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika | Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Son Dakika | Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Son Güncelleme:

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, geçen sene yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre görevine ara vermişti. Bozdağ, son dönemdeki hızlı kilo kaybı ile de dikkat çekmişti. Bozdağ'ın Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te ani kilo kaybı dikkat çekmişti.

Bozdağ da istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. AKP Grubu, Bozdağ'ın yerine TBMM Başkanvekili seçecek. Bozdağ'ın istifa dilekçesini de TBMM Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bekir Bozdağ TBMM
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro