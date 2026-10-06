Derin Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, A Milli Takım'ın son dönemdeki performansını sert sözlerle eleştirirken, kaleci Uğurcan Çakır hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Milli takım kadrosunda köklü bir değişimin şart olduğunu savunan Durmaz, bazı genç oyunculara da fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

2 OYUNCUYU SAYDI

A Milli Takım'ın son dönemde beklentilerin uzağında kaldığını ifade eden Abdülkerim Durmaz, mevcut kadroda önemli değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Deneyimli yorumcu, "Bizim Milli Takım artık kokuşmuştur. Montella'yla birlikte 7-8 tane oyuncu alınmamalıdır. İrfan Can ve Merih Demiral'i sayabilirim. Jurgen Klopp Alman Milli Takımı'nda ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın. İlhan Fakıllı ve Aral Şimşir gibi yeni ve aç isimler şans bulabilir." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULARA ÇAĞRI

Milli takımda yeni bir rekabet ortamı oluşturulması gerektiğini belirten Durmaz, formayı hak eden genç futbolcuların daha fazla değerlendirilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Özellikle yükselen performanslarıyla dikkat çeken oyuncuların kadroya dahil edilmesinin milli takımın enerjisini artıracağını savunan yorumcu, mevcut yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.

UĞURCAN ÇAKIR'A SERT ELEŞTİRİ

Abdülkerim Durmaz'ın en dikkat çeken sözleri ise Uğurcan Çakır hakkında oldu. Milli kalecinin performansının gereğinden fazla övüldüğünü savunan Durmaz, dünya futbolunun üst düzey kalecileriyle kıyaslama yaptı.

Durmaz, "Mesela herkes Uğurcan Çakır'a Galatasaray'da oynadığı için A Plus diyor. Peki bu İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Donnarumma ne Plus? Uğurcan'ın yediği golleri yer miydi veya yan toplarda böyle hatalar yapabilir mi?" sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

"GERÇEK A PLUS OYUNCULAR BELLİ"

Milli takım kadrosundaki oyuncuların seviyelerine ilişkin de görüşlerini paylaşan Durmaz, bazı isimleri ayrı bir kategoriye koydu.

Tecrübeli yorumcu, "Bizdeki A Plus oyuncu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu'dur. Diğerleri iyi oyunculardır." diyerek milli takımın en üst seviyedeki futbolcularının bu üç isim olduğunu savundu.

MONTELLA'NIN TERCİHLERİ TARTIŞILIYOR

A Milli Takım'ın son maçlarda aldığı sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri ve oyun anlayışı futbol kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Abdülkerim Durmaz'ın açıklamaları da milli takımın geleceği, kadro planlaması ve oyuncu performanslarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken, özellikle Uğurcan Çakır hakkındaki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.