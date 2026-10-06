Bu yol plastik atık krizine son veren asfaltla yapıldı: Ne eriyor ne çatlıyor!

Dünyada her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve bunun %10'undan azı geri dönüştürülüyor. Geri kalanı çöplüklere, yakma fırınlarına veya çevreye dağılıyor. Teksas Üniversitesi (UTA) Katı Atık Sürdürülebilirlik Enstitüsü direktörü ve inşaat mühendisi Sahadat Hossain için bu rakamlar ciddi bir potansiyeli temsil ediyor.

PLASTİK ATIKTAN ÇATLAMAYAN, ERİMEYEN ASFALT!

Üç yıllık bir araştırma sonucunda Hossain, geri dönüştürülmüş plastikle modifiye edilmiş asfalt geliştirmeyi başardı.

Bu asfalt, Teksas'ın Rockwall kentinde 1 kilometrelik bir yol üzerinde test ediliyor. Tek şeritli bir kilometrelik asfaltın döşenmesinde yaklaşık 4,5 ton plastik atık kullanıldı. Plastik, asfalta daha fazla esneklik ve ısı direnci sağlıyor; bu da yazın termometrenin kolayca 38 °C'yi aştığı Teksas gibi eyaletler için büyük önem taşıyor.

Geleneksel bitüm yumuşama eğilimindeyken, yeni karışım çatlamıyor, ağır trafiğe daha iyi dayanıyor ve müdahale ile bakım maliyetlerini düşürüyor. Şimdiye kadar hem üniversite kampüsünde hem de trafiğe açık yolda yapılan testlerde, yol yüzeyi aşırı sıcaklarda bile formunu korumayı başardı.

Amerikan projesinin hâlâ aşması gereken zorluklar mevcut. İyi sınıflandırılmış plastiğin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi gerekiyor ve ekip, asfaltın eskimesiyle neler yaşandığını analiz etmeye devam ediyor. İlk ölçümler, sürüş sırasında lastiklerin ürettiğinden önemli ölçüde daha az olan minimum mikroplastik emisyonu gösteriyor ve izleme çalışmaları sürüyor. Bu teknoloji etkili olursa denklem oldukça cazip: Daha az atık, petrole daha az bağımlılık ve daha uzun ömürlü yollar.