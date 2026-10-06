Yasin Kol'a verilen Fenerbahçe talimatını açıkladı

Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından ortalığı sarsan bir iddia ortaya atıldı. Telegol programının moderatörü Serhat Ulueren, Türk futbolunda gündemi sarsan hakem soruşturmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol hakkında sert ifadeler kullanan Ulueren, Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarının ise saha içindeki kalite farkından kaynaklandığını savundu.

"FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI İÇİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNE İNANIYORUM"

Hakem atamalarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Ulueren, Ferhat Gündoğdu'yu eleştirirken Yasin Kol ve Fenerbahçe iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Tecrübeli gazeteci, "Ben özellikle Ferhat Gündoğdu'nun Fenerbahçe'yi kazandırması adına Yasin Kol'u görevlendirdiğine eminim. Belli ki özellikle Fenerbahçe, yıllardır sportif başarı olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldığı için biraz kayrılmak istenmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

YASİN KOL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ulueren, açıklamalarının devamında Yasin Kol'un hakemlik performansını ve saha içindeki duruşunu da eleştirdi.

"Yasin Kol'un surat ifadesi bile hakemliğe elverişli değil. Yabancı dil dahi bilmiyor. Sürekli Kemal Sunal filmlerindeki karakterler gibi sert bakıyor." diyen Ulueren, hakemlik mesleğinin farklı özellikler gerektirdiğini savundu.

"GALATASARAY'I KİMSE KOLLAMIYOR"

Son yıllarda sık sık gündeme gelen "Galatasaray kollanıyor" iddialarına da değinen Serhat Ulueren, bu görüşe katılmadığını söyledi.

Ulueren, "Galatasaray 4 yıl şampiyon olduğu zaman MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Ferhat Gündoğdu'ydu. Biz ifadelere ve konuşmalara baktık, kimse Galatasaray'ı kollamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLUKLARIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın elde ettiği başarıların hakem kararlarından değil, kadro kalitesinden kaynaklandığını savunan Ulueren, sarı-kırmızılıların transfer üstünlüğüne dikkat çekti.

Deneyimli yorumcu, "Galatasaray son 4 senede daha iyi oyuncular getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'de Icardi ve Osimhen'den daha iyi oyuncu var mıydı? Yok. Mertens'ten daha iyi oyuncu var mıydı? Yok." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda hakem soruşturmaları ve MHK üzerinden yaşanan gelişmeler tartışılmaya devam ederken, Serhat Ulueren'in açıklamaları da gündeme damga vurdu.