Hacıosmanoğlu'nun yerine TFF'ye başkan adaylığını açıkladı: İlk iş milli takım stadı değişecek
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine aday olduğunu bir kez daha açıkladı, projelerini tek tek sıraladı. İlk iş milli takım stadı değişecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçim gündemiyle toplantı kararı almasının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine TFF'ye başkan adayı olduğunu bir kez daha açıkladı, projelerini tek tek sıraladı. İlk iş milli takım stadı değişecek.
Hakem soruşturması, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile derbilerin hakemi Yasin Kol'un tutuklanması ve A Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlardan sonra görevi bırakması istenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yine de istifa etmeyeceğini duyurmuştu. Ancak TFF yönetimindeki istifalar ve seçim gündemli olağanüstü toplantı kararı Hacıosmanoğlu'nu köşeye sıkıştırdı.
Olağanüstü kongreye gidilmesi halinde yeni federasyon başkanının kim olacağı merakla beklenirken, gazeteci Uğur Meleke, adaylığını bir kez daha duyurdu. Meleke, Hürriyet'teki yazısında projelerini tek tek sıralarken, şu ifadeleri kullandı:
"TFF'nin yıllık bütçesi 9 milyar lira... Ben bu paranın yüzde 10’unu “ar-ge”ye ayırarak, FİFA’ya da model olacak bir inovasyon paketi öneriyorum: Süper Lig’deki tüm statların tüm çizgilerine ELC (elektronik çizgi sistemi) kurulmalı. Hiçbir pozisyonda aut mu-değil mi, ceza alanının içi mi-dışı mı tartışması kalmamalı. İTÜ’de-ODTÜ’de şahane teknokentlerimiz var. Oradaki akademisyenlerimize futbolcu kramponuna-formasına takılacak mini çipler-kameralar üzerine araştırma yaptırtalım."
"Ben sadece kale çizgilerinin değil, tüm statların tüm çizgilerinin elektronik olarak izlenebileceği bir model kurmayı hayal ediyorum. MHK başkanı kim olsun diye boşa tartışmak yerine, hakemlerin üstündeki yükü azaltalım istiyorum teknoloji yardımıyla."
"Yeni sezonda ilk yapılması gereken iş, Süper Lig’de çipli top uygulamasına geçilmesi."
"Artık asla dikiş tutmayan MHK modeliyle ilgili fikrimi de daha önce yazmıştım: Komitenin başına Collina, Lahoz, Rosetti seviyesinde bir eğitmen getirmek. Yeniden bir hakem akademisi kurmak ve tamamen eğitime odaklanmak. Hakem atamalarını kura yoluyla yapmak. Kurayı da çocuk hakem adaylarına çektirmek."
"Milli takım primlerini tamamen kaldıracağım. Ulusal takımı (nadir okazyonlar dışında) şehir şehir gezdirmeyeceğim. Bir milli takım stadı tayin edeceğim. Benim adayım Gürsel Aksel Stadyumu. Süper Lig’de her kulübe bir sezonda maksimum iki teknik sorumluyla çalışma sınırı getireceğim. Maç günü kadrolarını 21’den (üniversal değer olan) 23’e çıkaracağım."
"Havuz dağılım kriterlerini değiştireceğim; beraberliğe galibiyetin yarısı kadar değil, üçte biri kadar ödeme yaptıracağım. TFF’nin 400’ü aşan personel sayısının makul bir seviyeye indirilmesi için gerekli adımları atacağım. Süper Lig stadyumlarının medeni koşullara kavuşması için çalışacağım. Girişi-çıkışı, oturduğun koltuğun konforu, yemesi-içmesi ile hafta sonu eğlence atmosferi oluşmalı tüm stadyumlarda."
"TFF kongresi, 320 delegeli bir seçkinler kulübü. Aday olmak için 64 imza toplamanız gerekiyor. Delegelerin yarısından çoğu Beşiktaş-F. Bahçe-G.Saray-Trabzon hegemonyasındaki müteahhitler, sanayiciler. Bir gün başkan seçilirsem ilk işim bu kongre yapısını değiştirmek için savaşmak olacak. Tüm eski milli futbolcuları, tüm üst seviye teknik direktörleri, üst klasman hakemleri, taban temsilcilerini, amatör sporcuyu, malzemeciyi, gazeteciyi, kısaca camianın tüm paydaşlarını uygun oranda delege yaparak 10 bine çıkarmak istiyorum kongre üyesi sayısını. Futbolu bu müteahhitlerin elinden alıp esas sahiplerine vermek ve 4 yıl sonra da görevi gönül rahatlığıyla bırakmak amacım."
"TFF Başkanı’nın Hürriyet’ten arkadaşımız İsmail Er’e yaptığı açıklamaları görmüşsünüzdür. “Türk futbolunun 30 senelik pisliğini bana yıkamazsınız” demiş İbrahim Hacıosmanoğlu.Yaşınız yetiyorsa, 30 sene önce TFF’nin başında bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden birinin, Şenes Erzik’in olduğunu hatırlarsınız. Seçilmiş ilk TFF başkanı. Robert Kolej ve Boğaziçi mezunu şahane bir entelektüel. San Marino-Malta seviyelerine düşmüş Türk futbolunu tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren ekibin lideri. UEFA yönetim kurulunda altı dönem görev yapmış bir rekortmen. Bugün yüzde yüz sağlıklı olsa, yine TFF başkanlığı yapması gereken kişi. Türk futbolu bir Erzik daha bulamaz. İmkansız. Ancak dilerim ki bir sonraki TFF başkanı onun yarısı kadar, hatta çeyreği kadar eğitimli, entelektüel, dürüst, vizyoner biri olur."