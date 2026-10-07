Hacıosmanoğlu'nun yerine TFF'ye başkan adaylığını açıkladı: İlk iş milli takım stadı değişecek

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"TFF Başkanı’nın Hürriyet’ten arkadaşımız İsmail Er’e yaptığı açıklamaları görmüşsünüzdür. “Türk futbolunun 30 senelik pisliğini bana yıkamazsınız” demiş İbrahim Hacıosmanoğlu.Yaşınız yetiyorsa, 30 sene önce TFF’nin başında bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden birinin, Şenes Erzik’in olduğunu hatırlarsınız. Seçilmiş ilk TFF başkanı. Robert Kolej ve Boğaziçi mezunu şahane bir entelektüel. San Marino-Malta seviyelerine düşmüş Türk futbolunu tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren ekibin lideri. UEFA yönetim kurulunda altı dönem görev yapmış bir rekortmen. Bugün yüzde yüz sağlıklı olsa, yine TFF başkanlığı yapması gereken kişi. Türk futbolu bir Erzik daha bulamaz. İmkansız. Ancak dilerim ki bir sonraki TFF başkanı onun yarısı kadar, hatta çeyreği kadar eğitimli, entelektüel, dürüst, vizyoner biri olur."