ATM’de 6,3 milyon TL bulan kuaförün yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi

Bir kuaför, para çekmek için gittiği ATM'de 128 bin 514 dolar (yaklaşık 6,3 milyon TL) dolu bir çanta ve yakınında 19 adet çek bulunan başka bir çantanın da yer aldığı serveti buldu.

Çantalardan birinin üzerinde ünlü fast-food zinciri Chick-fil-A’in logosu bulunuyordu. Bu durumu fark eden dürüst adam, çantayı ilk olarak en yakın Chick-fil-A restoranına götürdü. Ancak restoran müdürü paranın kendilerine ait olmadığını belirtti. Bunun üzerine kuaför, vakit kaybetmeden polisi arayarak durumu bildirdi.

Olayın 3 Ağustos'ta Teksas’ın Lewisville kentinde yaşandığı öğrenilirken, yapılan incelemeler neticesinde paranın zırhlı taşıma şirketi Brinks tarafından taşındığı ve Bank of America’ya ait olduğu ortaya çıktı. Teknisyenlerden birinin ATM bakımı yaptığı sırada çantayı yanlışlıkla orada unuttuğu anlaşıldı.

Polis ekipleri parayı önce iki kez elle, ardından da banknot sayma makinesiyle detaylıca kontrol etti. Yapılan sayımdaki miktar, banka kayıtlarındaki 128 bin 514 dolarla birebir eşleşti ve servet değerindeki para bankaya iade edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kuaförün bu hareketi emniyet teşkilatında büyük takdir topladı. Polis yetkilileri, daha önce iade edilen cüzdan veya belgelere rastladıklarını ancak ilk kez bu kadar büyük bir meblağın eksiksiz getirildiğini vurguladı.