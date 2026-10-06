Son Dakika | Özgür Özel'den AKP'ye geçecek Cemil Tugay'a çok sert sözler: Hain oğlu haindir

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın rozet takması beklenen Cemil Tugay'a çok sert sözlerle yüklendi.

Özel, İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'ın "tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek" AKP'ye geçmeye zorlandığını iddia etti.

Özel, son 2 senedir tutuklanan belediye başkanlarına da dikkat çekip Tugay'a çok sert sözlerle yüklendi.

"SATI GİDENLER HAİNDİR"

Tugay'a "Hain oğlu hain" diyen Özel şunları ifade etti:

"Yıllardır, yıllardır, yıllardır asla kazanmadığın, kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan, eski siyasetin daniskasıdır!

Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir! Satıp gidenler haindir! Hain oğlu haindir! Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır!

Teyzem dedi bana: "Bırak, giden gitsin! Satan satsın! Topuklayan topuklasın! Halk Partisi var iktidara yürüyüşte! Esas onlardan arınalım, önümüze bakalım! Yürüyelim arkadaşlar!"