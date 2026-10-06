Son Dakika | Özgür Özel kürsüde! YENİ Parti Grup Toplantısı başladı

Yeni yasama yılının başlaması ile YENİ Parti ilk Grup Toplantısını gerçekleştiriyor.

Özgür Özel, fon skandalının baş aktörü Tera ilgili konuştu:

"FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı; ön yıkama, son yıkama, sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı Terra çamaşır makinasıdır!"

Özgür Özel şunları ifade ediyor:

Mutlak Butlan ve Mutlak Sultan İttifakı'nı kuranlar partimize saldırdılar. Kapılarını kırdılar. Gaz bombalarıyla, plastik mermilerle içeri girdiler. Aziz Atatürk'ün hatırasını tarumar etmeye kalktılar.

İşte biz o gün binaları hep birlikte ardımızda bırakarak milletimize, milletimizin vicdanına sığındık. Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık. Atatürk'ün mirasını omuzlayarak o binadan ayrıldık. Milletimizin talimatıyla yeni partimizi kurduk.

Kurulduğu gün bu Meclis'te ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğu gün anketlerin birinci partisi olduk. Ve artık Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır. Ancak Gazi'nin, Cumhuriyet'in mirası sizlerin ellerinde, omuzlarında hepimize emanettir, yeni partiye emanettir.

Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken ve iktidar partisi kadroları sokağa çıkamaz, esnafa gidemez, pazar gezemezken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı. Partinin kuruluş sürecinde milletimizle birlikteydik.

"O SANDIĞA VARACAĞIZ O SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Partimizin teknik kuruluşunu yaptığımız grubumuz, yaz tatili boyunca da kendi illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde; ardından Eylül ayındaki planlanan kapsamlı iki ayrı onar günlük programla 61 ilde halkımızla bir araya geldiler. Sorunları dinlediler ve en önemlisi yeni partinin çözüm önerilerini anlattılar.

Ekim ayı içinde de bu 61 rakamı hızla 81'e tamamlanıyor ve tüm illerimize çok sayıda milletvekilimiz temas etmiş olacak.

Meclis'te çalışmaya başlıyoruz. Şüphesiz partimiz geleneğinden gelen bir şekilde, bir Büyük Millet Meclisi'nde mücadelenin ve kaliteli yasamaya katkının, iktidar olduğu dönemlerde de çok önemli kazanımları yasalaştırmanın geleneğinden gelen bir partidir. Öyle olduğu için Meclis çalışmaları, Meclis'e katılım önemlidir. Ancak bir yandan her gün seçim bir gün daha yaklaşmakta, milletin umutları YENİ Parti'ye bağlanmaktadır.

Bunun için bu yasama döneminde Meclis'te olacağız, komisyonlarda olacağız. Gerektiğinde hep birlikte, gerektiğinde yeteri kadar olacağız. Ama koca bir yıl boyunca ta ki seçim gelene kadar, o sandık gelene kadar tüm grubumuzla birlikte Anadolu'nun dört bir yanında sahada olacağız.

Bütçesini milletin oluşturduğu bir parti olarak hiçbir toplantımızı ve milletvekili kampımızı dahi otellerde, dışarlarda, lüks yerlerde değil; milletimizin mütevazı bağışlarıyla kiralayabildiğimiz Genel Merkezimizde yaptık. Yemeklerimizi Genel Merkezimizin yemekhanesinde yedik, çalışma toplantılarımızı orada yapıyoruz. Bundan sonra da milletin emanetine gözümüz gibi bakarak her bir kuruşun hesabını milletimize, bizi ayakta tutanlara, küçücük gelirlerinden bize bir pay ayıranlara hesap vererek yapacağız.

Yeni dönemde milletin yeni partiden beklentileri büyük. Yeni dönemde sokağın, çarşının, pazarın, tarlanın, evlerin, evdeki kadınların, umutsuz gençlerin sesi olmaya; emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, arıcının, balıkçının umutlarını yeşertmeye, onları ayakta tutmaya devam edeceğiz.

Buradan tüm milletimize sonda söyleyeceğimi baştan bir kez daha söyleyeyim: Bütün taktik umutları kırmaktır. Bütün taktikleri beklentiyi yok etmektir. 'Artık olmaz, artık değişmez, bunlar yenilmez, yenilse de gitmez' gibi kendilerini umutsuzlukla, seçmenin umutlarını kırarak ayakta tutmaya çalışanlara karşı umut buradadır! Heyecan buradadır! Her yaştan genç buradadır! Ve herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız!

Değerli arkadaşlar,

Her yerde, her yerde AK Parti'nin kara düzeni hâkim ve bu kara düzeni yıkmanın, yerine yeni bir düzen kurmanın tek umudu YENİ Parti'dir. YENİ Parti kurulduğunda 'YENİ Parti'de ne yeni olacak?' sorusu önemli, son derece haklı, son derece meşru bir soruydu.

"DEMOKRASİYE KENDİ EVİNDE KURMADAN TÜRKİYE'YE VADEDEMEZSİNİZ"

Demiştik ki biz YENİ Parti'de kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olduğumuz gibi, YENİ Parti eskiyi terk edecektir. Eskiden şikayet edilen tüm alışkanlıkları terk etmenin sözünü vermiştik. Ve demiştik ki: Demokrasiyi kendi evinde kurmadan Türkiye'ye vadedemezsiniz. YENİ Parti'de doğrudan demokrasiye geçeceğiz. Hep söylenen, hep reddedilen; 'Kanuna aykırı, öyle olmaz, böyle olmaz' denilen bir umudu, bir beklentiyi kanunu değiştirmesek de kanuna uyarak ama daha fazla çalışarak, daha fazla toplanarak ve hep birlikte inanarak başaracağız demiştik.

Dedik ki: Gelin YENİ Parti'ye üye olun. İlçe başkanını siz seçin. İl başkanını siz seçin. Genel başkanı siz seçin. Seçtiğiniz il başkanları, ilçe başkanları artık bir yarış kazanmak için liste yapmayacak; önümüzdeki yani parti içi yarışı düşünerek değil, gireceğimiz seçimi düşünerek ilçeyi kapsayacak; rakibini yendiyse, geride bıraktıysa onu dışlamayarak, onu kucaklayarak onunla birlikte listeler yapacak.

Ve en sonunda mahalle meclisleriyle, ilçe meclisleriyle, il meclisleriyle siyaset sokakta, mahallede konuşularak başlanacak. Yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya doğru örülecek, güçlenecek ve hep birlikte büyük bir imeceyle, çoğalarak televizyondan duyduklarımızı sokakta anlatarak değil; sokakta konuşulanları, mahallenin, köyün beklentisini, beldenin ihtiyacını, ilçenin talebini, ilin sesini Ankara'ya duyurarak bir büyük siyaseti hep beraber öreceğiz dedik. Bunun sözünü vermiştik.

Bu hafta sonu resmi kongrelerimiz bitti. Önceki hafta tüm üyelerimizin katılımıyla ilçe başkanlarımızı seçmiştik ve şöyle bir durumun karşısındayız: Toplam 820 ilçede şu ana kadar ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Türkiye çapında yüzde 62,5'luk —ki hemen hemen adayların yarısında yarış var, yarısında tek adayken— yüzde 62,5'luk bir katılım oranıyla Türkiye'de ilk kez denenen bir işi, yüzde 62,5'luk bir katılım oranıyla ön seçimleri gerçekleştirdik.

Peki göstermelik mi oldu bu iş? Hayır. Yarısına yakın yerde yarış oldu ve birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47'sinde başkan, yarışma sırasında, yarışa girerkenki kurucu ilçe başkanı değişti; yerine üyeler yeni bir ilçe başkanını görevlendirdiler. Yani yarışın yarısını kurucu ilçe başkanları önde tamamlarken, diğer yarışın yarısını diğer adaylardan birisi yaptı. Yani üyemiz kimin yöneteceğine, kimin devam edeceğine, kimin biraz dinlenip yeni bir adaya, bir kadına, bir gence, bir başka isme katkı sağlamaya görevlendireceğine bizzat üyelerimiz karar verdi.

Tarih önünde ifade etmek isterim ki bu adım, bugün bakıldığında ilk adımdır, yeni bir adımdır. Ne bizim ne bundan sonra Türkiye siyasetinin geriye adım atamayacağı, çok ileriye yönelik çok büyük bir adımdır.

"ÜYE SAYISI 753 BİN"

Bugün itibarıyla YENİ Parti'nin üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı. Üye sayımız hızla artmaya devam ediyor.

Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak. Buradan açıkça ifade ediyorum; verdikleri mücadeleyle, kuruluş sürecindeki emekleriyle tüm kurucu il başkanlarımıza teşekkür ediyoruz ve buradan bütün Türkiye'nin önünde ifade ediyoruz ki: Tüm üyelerimiz hangi il başkanını gelecek seçimde görevlendirirse il başkanımız odur, karar başımızın üzerinedir, verilecek karar üyemizin bizzat kendisine emanettir.

Burada bir memnuniyetimi ifade edeyim. Birazdan Artvin'e tekrar değineceğim bir başka başlık altında.

Artvin seyahati için Rize-Artvin Havaalanı'na uçtuk. Rize'nin Pazar ilçesindedir havaalanı. Ve Pazar'da geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi yaşanmış, esnaf, çarşı esnafı büyük zararlara uğramış, evler hasar görmüştü. Bir Pazar'a geçmiş olsun ziyareti için gittim. Dolaştık, geçmiş olsun dileklerimizi... Belediyemizin, yardıma koşan belediyelerimizin emeklerini, gayretlerini milletimizin, Pazarlıların takdir ettiğini gördük. Eksik olanları not aldık. İlgili arkadaşlarımız Meclis zemininde ifade etmesi gereken hususlar var.

En son her şey bittiğinde bir yerde oturduk, çay ikram ettiler. O sırada ilçe başkanı geldi. İlçe başkanına dedim ki: 'Başkanım, nasıldı seçim? Rakip var mıydı?' Dedi: 'Vardı.'

Dedim: 'Kim kazandı?'

'Ben' dedi, 'kurucu ilçe başkanıyım, ben kazandım.'

Dedim ki: 'Rakibin nerede?'

Oradan seslendi: 'Benim başkanım' dedi.

Dedim ki: 'Nasıl aranız?'

'Çok iyi başkanım' dedi. 'Size' dedi, 'tüm üyeyle seçim yapmasanız ben aday olmazdım. Yarıştım, başkan kazandı ama' dedi, 'iyi ki kazanmış. Çünkü pazartesi sabahı bana telefon açtı, 'Otur yönetim listesini birlikte yapalım' dedi. Ona da helal olsun, sana da helal olsun' dedi.

Bana değil, bana değil! Pazar'da uygarca yarışıp, kazanınca rakibini arayana; kaybedince küsmeyip partiye koşana, birlikte liste yapana ve esas meseleyi doğru anlayanlara, yani rakibin partinin içinde değil, şu an ülkenin başında olduğunu anlayanlara helal olsun!

Tabii bir işi ilk kez yapıyoruz. Bir iş ilk kez yapılırken hatası olur, kusuru olur, eksiği olur. Şimdi dönüp bakıyoruz. Bir yönergemiz vardı. Seçimi kazanan aday rakibine sordu mu? Birlikte çalıştılar mı? Şehri kapsayan bir liste yaptı mı? Meslek dağılımı tamam mı? Gelecek seçimi bu yönetim taşır mı?

Çok uzaklardan çok iyi haberler geliyor, bazen çok yakınlardan çok kötü haberler geldi: Rakip... Listeyi kapsamadılar, eksik bıraktılar. Tamamı genel başkanın, yönetimin teminatı altındadır. Listeler yapılırken eksik bırakan, rakibini kapsamayan, yönergeye uymayan varsa onun düzeltilmesi; düzeltmeyenin karşısına geçmek, düzeltenin arkasında durmak genel başkanın boynunun borcudur!

Sözüm, sözüm Meclis'ten dışarı: Ya yeni siyasete uygun bir anlayışla kardeşlik, dostluk, yoldaşlık hukukuyla kol kola girilecek, birlikte yürünecek, zafer birlikte kazanılacak; yok, eski siyasete meraklı olanlar yine geride kalacak, yola yeni siyasetçilerle yürünecek!

Değerli arkadaşlarım, 1 Ekim'de Atamızın kurduğu Meclis'in açılışına katıldık. Atamıza Meclis Başkanı'nın başkanlığında, riyasetinde çelengimizi sunduk...

"BİR SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI GELİNCE AYRILDIK"

Meclis Başkanı'nın açılış konuşmasını dinledik. İstiklal Marşımızı hep birlikte okuduk. Daha sonra bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık.

Birileri çok rahatsız olmuşlar. 'Genel Başkanımızı nasıl dinlemezsiniz?' diye feveran ediyorlar. Ana muhalefetin, yerel seçimlerin birinci partisinin başına mahkeme kararıyla kayyım atayanların neyini dinleyeceğiz? Neyini!

Rakipleriyle mertçe yarışmak yerine, kendini yeneceğinden korktuğu rakiplerini hapse atan, ülkeyi baskıyla, korkuyla yönetmeye çalışanların neyini dinleyeceğiz?

Kimse kusura bakmasın, bu ortamı yaratan Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Bundan sonra Erdoğan'a sesleniyorum: Hak etmediğimizi duyarsak, hak ettiğinizi duyacaksınız!

Kazanmadığı ilçeyi, belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını şantajla, tehditle, baskıyla, rüşvetle alanlara, saflarına katanlara; sonra da pişkin pişkin o ilçeyi kazanmış gibi caka satanlara, yani milletin vermediği emaneti çalan, milli irade hırsızlığına kalkışanlara söylüyorum: Bundan sonra ne ekerseniz, onu biçeceksiniz!

Değerli arkadaşlarım, yeni yasama yılına asrın soygununun yakıcı ortamında başlıyoruz. Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken iktidarın açtığı yolda, iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın dolandırıcılığıyla, asrın soygunuyla, asrın vurgunuyla tanıştık. Milletimiz buna muhatap oldu.

Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı; 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda arttırmaya, belki biriken borçları bu vesileyle kapamaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi.

455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın toplamda bu işten zarar gören mağdur var. Erdoğan'ın atadıkları bu işin tam içinde, tam göbeğinde: Biri büyükelçi, biri cumhurbaşkanı başdanışmanı, biri istişare kurulu üyesi, biri Varlık Fonu yöneticisi; diğerleri Erdoğan'ın yardımcıları, milletvekilleri, bakanları, bakan yardımcıları, bürokratları.

Fatma Betül Sayan Kaya; 163 milyon lira, 27 ev parası, 6 milyon liralık kabul ettiğimiz...

"367 PARASIYLA ORADAN AYRILMIŞ"

Ortalama bir ev parasından 27 ev parasını bir yerlerden bulmuş, gitmiş fona koymuş. 5 ay sonra 'çık' dedikleri gün çıkmış ve 2.2 milyar TL, 367 ev parasıyla oradan ayrılmış.

27'sini koyup 340'ını gariban vatandaşın sırtından çarpıp 367 ev parasıyla oradan ayrılmış. Peki bu konuda Erdoğan ne diyor? 'Fatma Hanım şeytana uydu. Nefsine, nefsine yenik düştü' diyor.

Fırından, fırından, fırından 20 liralık bir ekmeği görüp de nefsine yenik düşenler içeride; bayram sabahı evdeki çocukların nefsi körelsin diye zengin mahallesinden bir tepsi baklavayı alıp 6 evladına yediren adam 14 yıl hapisle içeride; ama devletin, İBB'nin burslarıyla büyümüş, bütün ailesi ayrı ayrı kayrılmış, kendi her makamlara gitmiş, her paraları kazanmış Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş 'yazık garibim' diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda! Bir tane tövbe hesabı açmışlar, bir tane etkin pişmanlık hesabı açmışlar; ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.

İşte AK Parti'nin ikili hukuk sistemi! İşte kul hakkı yiyen AK Parti'nin kara düzeni budur! Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur!

"TERRA DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇAMAŞIR MAKİNESİDİR"

Fatma Hanım elbette yalnız değildir. İşlemlerini kendisi söylemiş. Diyor ki: 'Ben eğer, ben eğer bilseydim' diyor, 'bu işleri kendi adıma yapar mıydım?' Onun bilmediği ama şu an Bakanlar Kurulu'nda bulunan en az bir, belki birden çok bakanın bildiği, bütün AK Parti bürokrasisinin bildiği bir şey var: Bu işleri çantacılara yaptırıyorlar. Ya da parayı, ya da parayı Lüksemburg'a yolluyorlar. Orada bir off-shore hesabına koyuyorlar. Sonra yabancı yatırımcı —yani bıyıklı yabancı diyorlar bunlara— yabancı yatırımcı... Belki bu bakan için pis sakallı yabancı diye söylenebilir.

Lüksemburg'daki off-shore hesaptan Türkiye'de yabancı yatırımcıymış gibi o terrafonda taklaları atıyorlar, paraları kazanıyorlar. Terrafon için ileride daha çok konuşacağız. Bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir arkadaşlar; dünyanın en büyük çamaşır makinesidir!

ÖZGÜR ÖZEL BOMBAYI PATLATTI

FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı; ön yıkama, son yıkama, sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı Terra çamaşır makinasıdır!

Çok yakında, çok yakında ya bu çamaşır makinasında aklanan, paklanan paraların, aklayan, paklananın peşine düşecekler ya da milletin merdanesinde millet tarafından sıkılıp bir tarafa atılacaklar! Hep birlikte göreceğiz.

Tabii Fatma Hanım dili döndüğünce, üsturupla şunu söylüyor; diyor ki: 'Ben yalnız değildim.'

Elbette yalnız değil. Yavaş yavaş ortaya dökülüyor, her gün yeni bir tanesi dökülüyor. Örneğin, kısaca hatırlayalım: Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu orada. Mal varlığına tedbir konuluyor, bir bakılıyor ki bu Yazıcı, bizim Hayati Başkan'ın oğlu Yazıcı. Ortağı da işin burasına kadar içinde ama Hayati Başkan'ın oğlunun mal varlığına konan tedbir bir saat içinde arkadaşlar, bir saat içinde kaldırılıyor!

Bakın; İstanbul'da tutuklu belediye başkanlarımızın annesinin, babasının, oğlunun, kardeşinin hesaplarına, üç kuşaklık şirketlerine tedbir koydular. 18 aydır duruyor. Şirketten maaş ödenecek, o bile hâkim imzasına tabi. O şirketi üç kuşaktır işletenlere asgari ücret veriyorlar, 'Bununla geçineceksin' diyorlar. 18 aydır tedbirler kalkmıyor. İtirafçı olandan tedbiri kaldırıp, kendini salıp, malı iade edip; itirafçı olmayanın yedi sülalesine zulmediyorlar. Hayati Yazıcı'nın oğluna gelince bir saatte tedbir kaldırıyorlar!