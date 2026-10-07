Yumurtaları kırmadan pazara götüren halkın arabası elektriklenip geri döndü!

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Halkın Arabası Yeniden Doğuyor

Yeni görüntüler, Citroen'in sadece 2CV adını kullanmakla yetinmeyeceğini, tarihi modelden birçok tasarım öğesi alacağını doğruluyor. Ön tarafta, çamurlukların üst kısmına yerleştirilmiş yuvarlak far üniteleri dikkat çekiyor; kaputta ise ilk 2CV'lerin ilgili konfigürasyonlarına gönderme yapan güçlü çizgiler bulunuyor.

Özellikle dikkat çekici olan, ön çamurluklar ile kaput arasındaki hava girişidir; bu tasarım detayını klasik "Teneke Salyangoz"un daha sonraki versiyonlarında da görmüştük. Görüntüyü tamamlayan unsur ise Michelin lastiklerle donatılmış büyük çelik jantlardır. Bu seçim tesadüfi değildir, çünkü Michelin orijinal 2CV'nin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Orijinal 2CV, 1940'larda tam olarak bu mantıkla doğmuştu: "Fransız köylüsünün yumurtaları kırmadan tarladan pazara götürebileceği kadar ucuz ve basit bir araba." Yeni model de tam bu mirasa oynuyor.