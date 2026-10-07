İBB davasında ikinci celsenin 30. günü: Tutuksuz sanıklar savunmalarına devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu sanıklar arasında yer aldığı İBB davasının ikinci duruşması bugün 30. gününde devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün de tutuksuz sanıkların savunmaları alınacak.

Dün 29. gününde tamamlanan duruşmada, tutuklu sanıkların savunma ve sorgu işlemlerine devam edildi. İtirafçı Erkut Elitaş'ın, Zafer Keleş'e üç kez para teslim ettiği yönündeki beyanı avukatların soruları üzerine tartışıldı. Keleş'in avukatı, paranın teslim edildiği öne sürülen tarihlerde müvekkilinin İstanbul'da olmadığını belirtti.

Dünkü duruşmada, itirafçı sanık İsmail Sarı'ya ise Mahkeme Başkanı, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında verdiği beyanlarıyla ilgili "Ağabeyinizden olan duyumlarınızdan mı kaynaklanıyor?" diye sordu. Sarı, "Evet" diye yanıtladı.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'deki duruşma salonundan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...