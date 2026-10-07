Son Dakika | Berna Laçin gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştı. Berna Laçin gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığınu bildirildi.

Berna Laçin sosyal medya hesabından, "Gözaltına almaya geliyorlar ve evimde arama yapıyorlar ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin hakkında bugün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklinde bir paylaşım yapmıştı ve soruşturma bu paylaşımın ardından gelmişti.

"YAZMAMIN ÜSTÜNDEN 1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Berna Laçin, yine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş. Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum. 1 saat içinde kim ne okudu da kin ve düşmanlığa sevk oldu da ne olay oldu da konu savcılığa gitti de soruşturma başladı değil mi? Mantıklı değil yani vardır bir hata herhalde."

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Laçin, üniversite eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladı. Ancak oyunculuğa yönelmesinin ardından eğitimini yarıda bırakarak 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Laçin, konservatuvar eğitimi sırasında Kenter Tiyatrosu’nda “Şafak Yıldızları” adlı oyunla profesyonel tiyatro kariyerine başladı. 1990 yılında ise tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon projelerinde de rol almaya başladı.

Televizyon kariyeri boyunca birçok farklı yapımda izleyici karşısına çıkan Laçin’in rol aldığı projeler arasında “Gökkuşağı”, “Böyle mi Olacaktı”, “Ateş Dansı”, “Evdeki Yabancı”, “Bir Dilim Aşk”, “Belalı Baldız” ve “Aşk Ekmek Hayaller” yer alıyor.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon programlarında sunuculuk da yapan Laçin, 1996 yılında “Taksi” programını sundu. 1997 yılında ise “Çocuktan Al Haberi” programında görev aldı.

2009 yılında 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programının sunuculuğunu üstlenen Laçin, 2010’da ATV ekranlarında “Her Şey İçin Berna Laçin” programını sundu. 2011 yılında ise Star TV’de yayınlanan “Yerden Göğe” programının sunuculuğunu yaptı.

Tiyatro çalışmaları da Laçin’in kariyerinde önemli bir yer tuttu. Oyuncu, “Hoş Geldin Boyacı”, “Dönme Dolap”, “Yeni Baştan”, “Hayal Satıcısı” ve “Ben Türkan Saylan” adlı tiyatro projelerinde rol aldı.