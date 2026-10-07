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Halk TV Türkiye Son Dakika | Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika | Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika... İzmir paylaşımının ardından Berna Laçin hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika | Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

O PAYLAŞIMIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O paylaşımın ardından Laçin hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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