Son Dakika | Esenyurt kayyumunun sağ kolunun evinden servet çıktı! Kız kardeşine 212 milyon göndermiş

Esenyurt Belediyesi’nde kayyum Can Aksoy'un belediye başkan yardımcılığını yapan Yusuf Ulutaş hakkında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarıyla gözaltına alındı. Ulutaş’ın evinde yapılan aramada döviz, altın, ziynet eşyaları, saatler ve silahlar ele geçirildi.

Ulutaş'ın evinden çıkanlar şöyle.

"450.854 USD, 31.815 EURO, 2.580.000 TL, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 26 inci

tanesi, 9 bileklik, 4 saat, 4 kolye ucu, 1 altın görünümlü broş, 1 tam altın, 6 ata lira, 2 altın eşya, 1 altın

balık, 1 altın görünümlü eşya, 3 adet silah ( 1 tanesi ruhsatsız), 2 adet Rolex marka saat, el konuldu"

İHALELERDE YÜZDE 20 İDDİASI

Soruşturmanın, Esenyurt Belediyesi’nde bazı ihalelerin belirli firmalara verilmesi için organize edildiği ve işi alan firma sahiplerinden hak ediş ödemeleri üzerinden ortalama yüzde 20 oranında para talep edildiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Dosya kapsamında 3 gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Adli kaynaklara göre; tanıkların benzer yönde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Gizli tanıklar tarafından dosyaya ses kayıtları da sunulduğu belirtildi. Kayıtlardan birinde, Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan T'nin, hak ediş ödemelerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Y'nin yeğenine Esenyurt Seyrantepe’deki bir pastanede 3 milyon TL verdiğini anlattığı öne sürüldü.

Bir başka gizli tanığın ise Erhan T'nin ASM firması sahibi Salih Y. aracılığıyla Yusuf Ulutaş’a para verdiğine ilişkin beyanlarını içeren ses kaydını dosyaya sunduğu iddia edildi.

HAK EDİŞ SONRASI PARA ÇEKİMLERİ

Soruşturma kapsamında Namık Çebi İnşaat’ın hak ediş ödemeleri de incelendi. Şirket hesabına hak ediş bedelleri yattıktan sonra aynı gün ya da bir gün sonra, ödemelerin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen tutarlar nakit olarak çekildi.

Bu paraları çeken şirket çalışanlarının, kısa süre sonra Yusuf Ulutaş’ın rüşvet parasının tesliminde aracı olarak kullandığı öne sürülen kişilerle aynı baz istasyonlarında sinyal verdiği tespit edildi. Ardından bu kişilerin de Yusuf Ulutaş ile aynı bölgede bulunduğu belirtildi.

Namık Çebi İnşaat ile ilgili farklı tarihlerde yaklaşık 15 işlemde bu yönteme benzer para çekimi ve HTS-baz eşleşmesi bulunduğunu aktardı.

TAPE KAYITLARI DOSYADA

Dosyada CMK 135 kapsamında iletişimin tespiti tedbiri uygulandığı ve şu ana kadar 7 tape kaydının dosyaya yansıdığı belirtildi. Kayıtlarda, Esenyurt Belediyesi’nde rüşvet ağı olduğuna yönelik konuşmalar geçtiği ifade edildi.

Namık Çebi İnşaat yetkilisi Namık Ç. ile Erkan Ç. arasında geçtiği belirtilen bir konuşmada, Erkan Ç'nin Bağcılar Belediyesi’ndeki bir otopark ihalesinden söz ettiği, Namık Ç'nin ise “...Bir daha Belediye işine girmek istemediğini, Esenyurtta'da sağlam olduğunun söylendiğini ancak burada kendisini kaptırdığını...” söylediği aktarıldı.

Bir başka konuşmada, eski belediye başkan yardımcısı Ümit Ü'nün asfalt ihalesini alan firma için “...Bu firmanın Diyarbakırlı olduğunu, Yusuf Ulutaş'ın da Urfalı olduğunu ve daha önceden tanışık olup firmanın Yusuf Ulutaş'ı beslediğini...” dediği öne sürüldü.

Ümit Ü'nün Bekir Ç. isimli kişiyle yaptığı bir başka konuşmada ise Bekir Ç'nin Esenyurt’taki bir iş için “anahtarın kim olduğunu” sorduğu, Ümit Ü'nün buna “...Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can'ın anahtarı da o, para Yusufta dönüyor..” yanıtını verdiği belirtildi.

PARALARI KIZ KARDEŞİNE GÖNDERMİŞ

Dosya kapsamında alınan MASAK raporunda Yusuf Ulutaş’ın para transfer hacmindeki artışa dikkat çekildi. Rapora göre Ulutaş’ın işlem hacmi 2025 yılında 231 milyon 26 bin 362 TL’ye çıktı.

Raporda, Ulutaş’ın en yüksek hacimli karşı tarafının kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek olduğu belirtildi. Tuba Ulutaş Şenyürek ile yapılan işlem hacminin 212 milyon 155 bin 533 TL olduğu ifade edildi.

Tuba Ulutaş Şenyürek’in hesabına yatan paraların genellikle Yusuf Ulutaş tarafından nakit yatırıldığı, ardından bu paraların Şenyürek tarafından nakit çekildiği belirtildi. Şenyürek’in Türk Hava Yolları (THY) çalışanı olduğu ve hesabına giren paralarla orantılı gelirinin bulunmadığı da raporda yer aldı.

MASAK raporunda ayrıca, Yusuf Ulutaş’ın rüşvet talep ettiği iddia edilen firmalara ödenen hak ediş bedelinin 248 milyon 56 bin 808 TL olduğu, kız kardeşine gönderdiği 212 milyon 155 bin 533 TL’nin de bu tutarla uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.