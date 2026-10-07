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Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas için karar verildi. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı için karar verildi. Melissa Vargas resmen açıklandı.

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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Küba doğumlu Melissa Vargas, 2018 yılında 19 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye ayak bastı.

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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O günden bu yana Fenerbahçe forması giyen Melissa Vargas, 3 kez yarım sezonlarda Çin Ligi'ne gitti ve Tianjin Bohai Bank takımında oynadı.

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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Her gidişinden sonra Fenerbahçe'ye dönen Melissa Vargas, sarı lacivertli formayla başarılar, kupalar kazandı.

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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2021'de Türk vatandaşı olan Melissa Vargas, Filenin Sultanlar'nın şampiyonluklarında da önemli rol oynadı.

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Melissa Vargas, yaz döneminde hem Milletler Ligi, hem de Avrupa Şampiyonu olan milli takımın en önemli kozuydu. 2 şampiyonada da MVP seçildi.

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Ve Melissa Vargas için karar verildi. Resmen açıklandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komlitesi, 2025 Türkiye Fair Play Ödüllerinde Sportif Kariyer dalında büyük ödülü Melissa Vargas'a verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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"Küba'da başladığı voleybol kariyerini Türkiye’de sürdüren Melissa Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarılarında belirleyici rol üstlenmiştir."

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 9
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"Filenin Sultanları ile 2023'te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, her iki organizasyonda da MVP seçilen Vargas, 112 km/s hıza ulaşan servisiyle dünya rekoruna imza atarken, 2025’te de üst düzey bireysel başarılarını sürdürmüştür."

Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı - Fotoğraf: 10
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"Türk voleybolunun dünya çapındaki yükselişine yaptığı katkı, uluslararası başarıları ve genç sporculara örnek oluşturan kariyeriyle TMOK Fair Play Büyük Ödülü'ne hak kazanmıştır."

Melissa Vargas Filenin Sultanları Fenerbahçe
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