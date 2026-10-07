Ve karar verildi: Melissa Vargas resmen açıklandı
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas için karar verildi. Resmen açıklandı.
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı için karar verildi. Melissa Vargas resmen açıklandı.
Küba doğumlu Melissa Vargas, 2018 yılında 19 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye ayak bastı.
O günden bu yana Fenerbahçe forması giyen Melissa Vargas, 3 kez yarım sezonlarda Çin Ligi'ne gitti ve Tianjin Bohai Bank takımında oynadı.
Her gidişinden sonra Fenerbahçe'ye dönen Melissa Vargas, sarı lacivertli formayla başarılar, kupalar kazandı.
2021'de Türk vatandaşı olan Melissa Vargas, Filenin Sultanlar'nın şampiyonluklarında da önemli rol oynadı.
Melissa Vargas, yaz döneminde hem Milletler Ligi, hem de Avrupa Şampiyonu olan milli takımın en önemli kozuydu. 2 şampiyonada da MVP seçildi.
Ve Melissa Vargas için karar verildi. Resmen açıklandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komlitesi, 2025 Türkiye Fair Play Ödüllerinde Sportif Kariyer dalında büyük ödülü Melissa Vargas'a verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Küba'da başladığı voleybol kariyerini Türkiye’de sürdüren Melissa Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarılarında belirleyici rol üstlenmiştir."
"Filenin Sultanları ile 2023'te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, her iki organizasyonda da MVP seçilen Vargas, 112 km/s hıza ulaşan servisiyle dünya rekoruna imza atarken, 2025’te de üst düzey bireysel başarılarını sürdürmüştür."
"Türk voleybolunun dünya çapındaki yükselişine yaptığı katkı, uluslararası başarıları ve genç sporculara örnek oluşturan kariyeriyle TMOK Fair Play Büyük Ödülü'ne hak kazanmıştır."