Son Dakika | Bekir Bozdağ'ın yeni görevi belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik şunları ifade etti:

Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkanvekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı.

Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz.

İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı Yüce Meclis'in milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, Meclis Başkanvekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır.

Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Meclis Başkanvekilliğinden ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmışlardır.

Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz genel başkan danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar.

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