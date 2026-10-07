Son Dakika | AKP'nin yeni TBMM Başkanvekilini Erdoğan açıkladı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, dün TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevine bir süre ara vermişti. Bozdağ, son dönemdeki kilo kaybı ile de dikkatleri çekmişti. Bozdağ'ın istifasının ardından yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt atandı.

YENİ BAŞKANVEKİLİNİ ERDOĞAN DUYURDU

Bozdağ'ın yerine atanan Beyazıt'ı Erdoğan duyurdu. Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Milletvekili Buluşma Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Beyazıt'ın atandığını şu ifadeler ile duyurdu:

Bu vesileyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum."

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

Yusuf Beyazıt, 1962 yılında Niksar’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlayan Beyazıt, lise eğitimini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını TODAİE’de Kamu Yöneticiliği alanında yaptı.

Kilis, Niksar ve Ankara’da farklı okullarda öğretmenlik görevinde bulundu. Ankara’da serbest avukat olarak çalıştı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev aldı. Burada sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerini yürüttü. Aynı dönemde Kiptaş, Beltur ve Kültür A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Eğitim ve emek alanlarında çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri verdi. 14 Şubat 1992’de Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının, yani Eğitim-Bir-Sen’in kurucuları arasında yer aldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevinin yanı sıra Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP Tokat Milletvekili seçildi. 26. Yasama Döneminde Plan-Bütçe Komisyonu üyeliği, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

7 Temmuz 2018’de yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AKP Tokat Milletvekili seçildi. Bu dönemde AKP Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bir kez daha AKP Tokat Milletvekili seçilen Beyazıt, halen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yusuf Beyazıt, Ocak 2023’te Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu. Halen vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Beyazıt, evli ve üç çocuk babasıdır.