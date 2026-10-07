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Sarı kırmızılı takımın kaptanı, "Filenin Sultanları diyoruz ama Atatürk'ün kızları demek benim daha hoşuma gidiyor. Onun bizim bu şekilde yaşamamızı sağladığı Türkiye'de yaşıyor olmak ve bunun bir parçası olabilmek büyük gurur" demişti.