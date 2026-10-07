İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı
Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlattı. Mesaj yolladı.
Galatasaray'ın kaptanı, Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu İlkin Aydın, zaman zaman yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
İlkin Aydın, daha önce katıldığı bir törende de ödül alırken kürsüden Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle büyük alkış almıştı.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı, "Filenin Sultanları diyoruz ama Atatürk'ün kızları demek benim daha hoşuma gidiyor. Onun bizim bu şekilde yaşamamızı sağladığı Türkiye'de yaşıyor olmak ve bunun bir parçası olabilmek büyük gurur" demişti.
Milli takım formasıyla büyük başarılara imza atan İlkin Aydın, son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluklarında da önemli rol oynamıştı.
İlkin Aydın'ın bugün paylaştığı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafında da şu sözlere yer verdi:
"Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" Gazi Mustafa Kemal.