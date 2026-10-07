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Halk TV Spor İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı

Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlattı. Mesaj yolladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'ın kaptanı, Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu İlkin Aydın, zaman zaman yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 2
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İlkin Aydın, daha önce katıldığı bir törende de ödül alırken kürsüden Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle büyük alkış almıştı.

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 3
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Sarı kırmızılı takımın kaptanı, "Filenin Sultanları diyoruz ama Atatürk'ün kızları demek benim daha hoşuma gidiyor. Onun bizim bu şekilde yaşamamızı sağladığı Türkiye'de yaşıyor olmak ve bunun bir parçası olabilmek büyük gurur" demişti.

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 4
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Milli takım formasıyla büyük başarılara imza atan İlkin Aydın, son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluklarında da önemli rol oynamıştı.

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 5
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İlkin Aydın'ın bugün paylaştığı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafında da şu sözlere yer verdi:

İlkin Aydın Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Mesaj yolladı - Fotoğraf: 6
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"Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" Gazi Mustafa Kemal.

İlkin Aydın Atatürk Filenin Sultanları
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