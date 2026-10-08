8 Ekim burç yorumları: Gökyüzünde karanlık hesaplaşma

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8 Ekim Perşembe günü gökyüzü, yarım kalan işleri toparlamak ve zihinsel bir detoks yapmak için kusursuz bir zemin hazırlıyor. Ay gün boyunca Başak burcunda ilerlerken boşlukta kalacak, bu nedenle yepyeni başlangıçlara imza atmak yerine mevcut düzenimizi korumaya ve eksiklerimizi kapatmaya yönelmeliyiz. Mükemmeliyetçi yanımız ağır bassa da yeni bir projeyi zorla oldurmaya çalışmak beklediğimiz sonuçları vermeyebilir.

Diğer yandan Akrep burcundaki Venüs retrosu ve Merkür'ün derinleştiren enerjisi, iç dünyamızda yüzleşmekten kaçtığımız eski defterleri yeniden önümüze getiriyor. Günün asıl belirleyici ve sarsıcı enerjisi ise Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasında kurulan kare açıdan geliyor. Zodyak'ta hayallerimizi ve yanılgılarımızı temsil eden Neptün, içimizdeki en karanlık, bastırılmış dürtüleri simgeleyen Lilith ile sert bir çatışmaya giriyor. Bugün, dış dünyanın karmaşasından sıyrılıp içsel sularımızda neyin gerçek neyin gölge olduğunu ayırt etme zamanı.