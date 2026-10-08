8 Ekim burç yorumları: Gökyüzünde karanlık hesaplaşma
Bugün Ay'ın Başak burcundaki boşluk seyri bizden yarım kalan işleri tamamlamamızı isterken, Neptün ve Lilith karesi gölge yanlarımızı tetikleyerek karanlık bir hesaplaşma başlatıyor. Venüs retrosu ise geçmişten gelen ilişkileri ve düşünceleri sınıyor
8 Ekim Perşembe günü gökyüzü, yarım kalan işleri toparlamak ve zihinsel bir detoks yapmak için kusursuz bir zemin hazırlıyor. Ay gün boyunca Başak burcunda ilerlerken boşlukta kalacak, bu nedenle yepyeni başlangıçlara imza atmak yerine mevcut düzenimizi korumaya ve eksiklerimizi kapatmaya yönelmeliyiz. Mükemmeliyetçi yanımız ağır bassa da yeni bir projeyi zorla oldurmaya çalışmak beklediğimiz sonuçları vermeyebilir.
Diğer yandan Akrep burcundaki Venüs retrosu ve Merkür'ün derinleştiren enerjisi, iç dünyamızda yüzleşmekten kaçtığımız eski defterleri yeniden önümüze getiriyor. Günün asıl belirleyici ve sarsıcı enerjisi ise Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasında kurulan kare açıdan geliyor. Zodyak'ta hayallerimizi ve yanılgılarımızı temsil eden Neptün, içimizdeki en karanlık, bastırılmış dürtüleri simgeleyen Lilith ile sert bir çatışmaya giriyor. Bugün, dış dünyanın karmaşasından sıyrılıp içsel sularımızda neyin gerçek neyin gölge olduğunu ayırt etme zamanı.
Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)
Sevgili Koç, bugün çalışma ortamınız, sağlığınız ve günlük rutinleriniz mercek altında. Ay'ın Başak burcundaki boşlukta seyredişi yeni bir projeye girişmek yerine çalışma alanınızı düzenlemek ve yarım kalan işlerinizi tamamlamak için harika bir enerji sunuyor. Diğer yandan burcunuzda ilerleyen Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki sert kare açı, kendi hayalleriniz ile kariyer hayatınızdaki bastırılmış hırslarınız arasında büyük bir çatışma yaratıyor. Toplum önündeki duruşunuzu zedeleyecek otorite krizlerine çekilebilir, kendinizi kanıtlama arzusuyla yanılgılara düşebilirsiniz. Akrep burcunda gerileyen Venüs ise ortak finansal konularda veya eski borçlarda dikkatli olmanızı fısıldıyor.
Günün Tavsiyesi: Kariyerinizdeki hırslarınızın sizi tüketmesine izin vermeyin.
Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sevgili Boğa, aşk hayatınız, hobileriniz ve kendinizi ifade etme şekliniz bugün dikkat çekiyor. Ay'ın konumu sizi keyif aldığınız aktivitelere yöneltse de, boşluk etkisi nedeniyle ilişkilerde büyük kararlar almaktan kaçınmalısınız. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki kare açı, bilinçaltınızdaki gizli korkularla inançlarınız arasında bir savaş başlatıyor. Hayata dair dogmatik düşünceleriniz veya takıntılarınız, iç dünyanızda sizi yanılgılara sürükleyebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün karşıt burcunuzdaki geri hareketi ise eski partnerleri veya ilişkilerde üstü örtülen sorunları tekrar masaya getiriyor.
Günün Tavsiyesi: Eski meselelerin gölgesinde kalmak yerine, zihninizi rahatlatacak keyifli ve yaratıcı uğraşlara zaman ayırın.
İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)
Sevgili İkizler, bugün eviniz, aileniz ve iç dünyanız ön planda yer alıyor. Evde vakit geçirmek veya yaşam alanınızı toparlamak isteseniz de, büyük değişimlere kalkışmamalısınız. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki zorlu açı, sosyal çevrenizdeki ideallerinizle finansal korkularınız arasında derin bir gerilim yaratıyor. Arkadaş grupları içinde kendinizi kurban gibi hissedebilir veya ortaklaşa gelirler konusunda karanlık şüphelere düşebilirsiniz. İnsanların gizli niyetleri olabileceği düşüncesiyle kendinizi yormamalısınız. Venüs retrosu ise çalışma ortamınızda eski meseleleri yeniden önünüze çıkarırken, iş arkadaşlarınızla iletişiminize ekstra özen göstermeniz gerekiyor.
Günün Tavsiyesi: Aile içi konularda mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp zihninizi kurcalayan yersiz şüphelerden uzaklaşın.
Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)
Sevgili Yengeç, iletişim trafiğinizin yoğun olduğu, yakın çevrenizle bolca fikir alışverişi yaptığınız bir gündesiniz. Ay'ın Başak burcundaki seyri zihninizi keskinleştiriyor; ancak önemli sözleşmeleri veya resmi görüşmeleri bir başka güne ertelemenizde fayda var. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki kare açı, kariyer hayalleriniz ile ikili ilişkilerinizdeki korkularınız arasında bir kopukluk yaratıyor. Partnerinizle aranızdaki güç mücadeleleri veya gizli kıskançlıklar, toplum önündeki duruşunuzu etkileyebilir. Akrep burcunda gerileyen Venüs ise, aşk hayatınızda geçmişe dair özlemleri körükleyerek kafanızı karıştırabilir.
Günün Tavsiyesi: İlişkilerinizde kurban rolünü oynamaktan vazgeçip kendi ayaklarınızın üzerinde durmalısınız.
Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Sevgili Aslan, bugün maddi konular, kazançlarınız ve finansal güvenliğiniz ana gündem maddelerinizi oluşturuyor. Harcamalarınızı gözden geçirmek için uygun bir gündesiniz, ama yeni ve büyük finansal kararlar almaktan kesinlikle uzak durmalısınız. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki gerilimli açı, uzak ufuklara dair hayallerinizle günlük çalışma hayatınızdaki kısıtlamalar arasında bir çatışma doğuruyor. İş ortamınızdaki takıntılı düşünceler veya sağlığınızla ilgili yersiz korkular, geleceğe olan inancınızı zedeleyebilir. Venüs retrosu ise ev ve aile alanınızda etkisini gösterirken, geçmişte yaşanan aile içi sorunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Aşırı kontrolcü davranmak yerine olayları akışına bırakmalısınız.
Günün Tavsiyesi: Finansal konularda yeni maceralar aramak yerine mevcut bütçenizi koruyacak güvenli adımlar atın.
Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)
Sevgili Başak, Ay gün boyunca sizin burcunuzda ilerlerken duygusal ihtiyaçlarınızı ve kişisel hedeflerinizi ön plana çıkarıyor. Ancak Ay'ın boşlukta olması, çabaladığınız işlerin havada kalabileceğini veya beklediğiniz neticeleri hemen alamayacağınızı gösteriyor. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki kare açı, ortak finansal konulardaki kafa karışıklıklarınız ile aşk hayatınızdaki karanlık tutkuları birbirine çarpıştırıyor. Romantik ilişkilerinizde takıntılı hislere kapılabilir veya çocuklarınız, çocuk sahibi olmakla ilgili konularda gizli korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Venüs retrosu ise yakın çevrenizden eski dostları karşınıza çıkarırken, kurduğunuz cümlelerin yanlış anlaşılma ihtimalini artırıyor.
Günün Tavsiyesi: Kendinizi acımasızca eleştirmeyi bırakıp kontrol edemediğiniz duygusal krizleri oldukları gibi kabullenin.
Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)
Sevgili Terazi, bugün tamamen kendi içinize çekilmek, yalnız kalmak ve ruhunuzu dinlendirmek istiyorsunuz. Ay'ın on ikinci evinizdeki konumu bilinçaltı konularını yüzeye çıkarıyor. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki sert açı, ikili ilişkilerinizdeki yanılsamalar ile aile içindeki köklü travmaları karşı karşıya getiriyor. Partnerinizi gözünüzde fazla büyütebilir, bunun sonucunda evinizde hissettiğiniz aidiyet duygusunun sarsıldığını görebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi ise, finansal değerleriniz üzerinde etkili olarak geçmişteki hatalı harcamaları önünüze çıkarıyor.
Günün Tavsiyesi: Huzurunuzu korumak için insanlardan bir adım uzaklaşıp kendi ruhsal sınırlarınızı çizmeli, manipülasyonlara kapılmamalısınız.
Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)
Sevgili Akrep, sosyal çevreniz ve arkadaşlık bağlarınız bugün odak noktanızda yer alıyor. Gruplar içinde aktif olmak isteseniz de Ay'ın boşluktaki etkisi projelerin ilerlemesini yavaşlatabilir ve planlarınızı sekteye uğratabilir. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki kare açı, çalışma hayatınızdaki belirsizlikler ile zihninizdeki karanlık düşünceleri tetikliyor. Gündelik rutinlerinizde yönünüzü kaybetmiş hissederken, yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle olan iletişiminizde takıntılı ve şüpheci bir tavır sergileyebilirsiniz. Burcunuzda gerileyen Venüs, tarzınızı ve ilişkilerdeki duruşunuzu yeniden yapılandırmanızı istiyor.
Günün Tavsiyesi: İnsanların niyetlerini okumaya çalışarak zihninizi zehirlemek yerine, sahip olduğunuz bağların kıymetini bilmelisiniz.
Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)
Sevgili Yay, kariyeriniz, hedefleriniz ve toplum önündeki duruşunuz bugün dikkatinizi talep ediyor. İş ortamınızda disiplinli çalışarak yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz, ancak yeni bir atılım yapmak için uygun bir zamanda değilsiniz. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki zorlu kare açı, aşk hayatınızdaki aşırı idealleştirmeler ile finansal korkularınız arasında bir savaş başlatıyor. Yaratıcı projelerde veya romantik ilişkilerde sınırları kaybedebilir, bunun bedelini ise maddi kaygılar yaşayarak veya değerinizi sorgulayarak ödeyebilirsiniz. Akrep burcundaki Venüs retrosu, bilinçaltınızda gizlenen eski ilişkilerin anılarını yeniden canlandırabilir.
Günün Tavsiyesi: Elinizdeki kaynakları tüketebilecek riskli hayallerin peşinden koşmak yerine, mevcut işinize dört elle sarılın.
Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)
Sevgili Oğlak, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve hayata bakış açınız bugün önem kazanıyor. Yeni fikirler üretmek isteseniz de Ay'ın Başak burcundaki boşluk etkisi, araştırmalarınızı derinleştirmekle yetinmeniz gerektiğini gösteriyor. Koç burcundaki Neptün ile burcunuzda seyreden Lilith arasındaki sert açı, ailevi yanılsamalarınız ile kendi karanlık ve bastırılmış arzularınız arasında sizi sıkıştırıyor. Ev hayatınızda kendinizi kurban gibi hissederken, kişisel bağımsızlığınızı elde etmek uğruna bencilce veya yıkıcı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Akrep burcundaki Venüs retrosu ise arkadaş çevrenizdeki eski meseleleri gündeme getiriyor.
Günün Tavsiyesi: Kendi içinizdeki öfkeyi ailenize veya sevdiklerinize yansıtmadan, iç dünyanızdaki o karanlık noktaları şifalandırmaya açık olmalısınız.
Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)
Sevgili Kova, ortaklaşa gelirler, vergiler, borçlar ve yatırım gerektiren konular bugün zihninizi meşgul edebilir. Finansal konularda detaylı hesaplamalar yaparak bütçenizi dengelemeye çalışsanız da Ay'ın boşluk etkisi nedeniyle yeni kararlar almamalısınız. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki gerilimli kare açı, zihinsel karmaşalarınız ile bilinçaltınızdaki gizli düşmanlıkları tetikliyor. Söylenen sözleri yanlış anlayabilir, iletişimde kurban rolüne bürünebilir ve kendi kendinizi sabote edecek korkulara kapılabilirsiniz. Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi ise, kariyerinizle ilgili konularda geçmişte kaçırdığınız fırsatları yeniden önünüze çıkarabilir. İş hayatınızda kurduğunuz ilişkileri gözden geçirmeli, şüpheci düşüncelerin sizi esir almasına izin vermemelisiniz.
Günün Tavsiyesi: Zihninizi yoran kısır korkulardan sıyrılıp, finansal meselelerde sadece elinizdeki net verilere odaklanın.
Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)
Sevgili Balık, ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve evlilik hayatınız bugün odak noktanızda. Ay'ın Başak burcundaki boşluk seyri, partnerinizi fazla eleştirmenize neden olabilir, bu yüzden meseleleri uzatmamakta ve yeni kararlar almamakta fayda var. Koç burcundaki Neptün ile Oğlak burcundaki Lilith arasındaki kare açı, maddi konulardaki yanılsamalarınız ile sosyal çevrenizdeki takıntılı ilişkilerinizi çatıştırıyor. Arkadaş grupları içinde dışlanma veya ihanete uğrama korkusu yaşarken, finansal anlamda kendinizi gereksiz fedakarlıklar yaparken bulabilirsiniz. Akrep burcundaki Venüs retrosu, inançlarınız ve hayata bakış açınız konusunda içsel bir sorgulama başlatıyor. İnsanları gözünüzde büyütmeyi bırakmalı ve kendi değerinizin farkına varmalısınız.
Günün Tavsiyesi: Başkalarına yaranmak uğruna maddi veya manevi fedakarlıklar yapmaktan vazgeçip kendi sınırlarınızı çizin.