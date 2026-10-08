Filenin Sultanları'nı Ömer Koç yemekte ağırladı: Rahmi Koç'un primi dudak uçuklattı
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'na Koç Holding sürprizi. Ömer Koç yemekte ağırladı, Rahmi Koç'un primi dudak uçuklattı.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yine ülkemizi sevince boğdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı yaz dönemini çifte zaferle kapattı.
Filenin Sultanları önce Çin'de fırtına gibi esti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, birbirinden güçlü rakiplerini geçerek 2026 Milletler Ligi şampiyonu olmayı başardı.
Bunun ardından Avrupa Şampiyonası finallerine de kalan milliler, İstanbul'daki organizasyondan da gurur yaşatarak çıktı. Milliler, finalde İtalya gibi dünya voleybolunun önde gelen ekibini devirerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Filenin Sultanları'na Türkiye'nin en önemli kuruluşu Koç Holding'ten sürpriz geldi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sporcuları ve teknik ekibini, Abdülmecid Efendi Korusu’ndaki Telezzüz’de ağırladı.
Buluşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Türk sporuna kattığı değer ve uluslararası başarıları kutlandı. Rahmi M. Koç ve Ömer Koç, gecede Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı, sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik etti.
Buluşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıllardır ortaya koyduğu istikrarlı performansın yanı sıra sporcularımızın Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara, genç kızlara ve kadınlara ilham veren rol model kimliklerinin önemi de vurgulandı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz. Bu bakımdan Atatürk’ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Lâik Cumhuriyet’i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi cân-ı gönülden tebrik ederim” dedi.
Koç Topluluğu olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerini kaydeden Koç, “OPET ve Arçelik ile sizin yanınızda olmaktan onur duyuyoruz ve bu desteğimizi Türk kadınına ve kadın voleybolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak görüyoruz” diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar ise milli formayla elde edilen başarıların büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Millî formayla kazandığımız her başarıda çok büyük bir gurur hissediyoruz. Ama biliyoruz ki hiçbir başarı yalnızca sahada mücadele eden oyuncularla kazanılmıyor. Federasyonumuzdan teknik ekibimize, ailelerimizden tribünleri dolduran taraftarlarımıza, yıllardır Türk voleyboluna inanan ve bizi destekleyen sponsorlarımıza kadar çok büyük bir ekibin emeğini her zaman yanımızda hissediyoruz."
"Bu akşam bütün takım olarak burada ağırlanmak ve hep birlikte elde ettiğimiz başarıların böyle güzel bir buluşmayla taçlandırılması bizim için çok değerli. Koç Topluluğu’na ve Türk voleyboluna uzun yıllardır destek veren OPET ve Arçelik’e takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum."
"Bizim için en güzel şeylerden biri de kazandığımız başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham verdiğini görmek. Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere ‘Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz’ dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur.”
Yemekte Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un verdiği prim de duyuruldu. Koç'un Filenin Sultanları'na verdiği prim dudak uçuklattı. Açıklamayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptı. Üstündağ, şunları söyledi:
"Millî Takımımız bugün yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz. Koç Topluluğu şirketleri yıllardır voleybolun ve Millî Takımımızın önemli destekçileri arasında yer alıyor."
"Bu akşam da, Koç Topluluğu’nun Millî Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Millî Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç’a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Keza bu değerli katkı için Sayın Ömer Koç’a, Sayın Ali Koç’a ve tüm Koç Topluluğu’na da ayrıca teşekkür ediyorum.”