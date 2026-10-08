Filenin Sultanları'nı Ömer Koç yemekte ağırladı: Rahmi Koç'un primi dudak uçuklattı

12 15

"Bizim için en güzel şeylerden biri de kazandığımız başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham verdiğini görmek. Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere ‘Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz’ dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur.”