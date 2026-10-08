Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!

A Milli Takım'da Orkun Kökçü skandalı. Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 1
1 10

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella kadroya Beşiktaşlı Orkun Kökçü'yü de almıştı.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 2
2 10

Ancak Orkun Kökçü, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle Kocaeli'de oynanan Fransa karşılaşmasında oynayamadı. Milli takım bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 3
3 10

Ardından milli takım Bursa'da İtalya karşısına çıktı. Orkun Kökçü, bu maça ilk 11'de çıktı. Ancak ikinci 45 dakikaya başlayamadı. Milli takım bu maçtan ise 4-1 mağlup ayrıldı.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 4
4 10

A Milli Takım'ın Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada da Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle forma giyemediği belirtildi.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 5
5 10

Milli takım son olarak deplasmanda İtalya karşısına çıktı. Milli takımın 3-1 yenildiği bu maçta da Orkun Kökçü sahada yer almadı.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 6
6 10

Orkun Kökçü'nün sakat olmasına rağmen milli takım kadrosuna çağrılınca fedakarlık göstererek kampa katıldığı ortaya çıktı. Hiç antrenmana çıkmadan da İtalya maçında oynadı.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 7
7 10

Orkun Kökçü, milli takımın diğer maçlarında oynamadı ama Beşiktaş'a sakat döndü. Milli takım kampında yaşanan Orkun Kökçü skandalı ortaya çıktı. Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 8
8 10

Orkun'un Beşiktaş'taki son iki maçında ağrı kesici iğne olduktan sonra sahaya çıktığı belirtildi. Milli maç öncesi ise bunu ilettiği, isteğine rağmen iğnesiz oynadığı ileri sürüldü.

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 9
9 10

Gazeteci Murat Özbostan, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta ise en büyük sorun Orkun Kökçü. Milli oyuncu büyük bir fedakârlık göstererek Milli Takım'a gitmişti. Hiç idmana çıkmadan ilk İtalya müsabakasında 45 dakika sahada görev aldı."

Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu! - Fotoğraf: 10
10 10

"Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil."

Milli Takım Montella Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro