Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!

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"Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil."