Milli takımda Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!
A Milli Takım'da Orkun Kökçü skandalı. Orkun Kökçü'ye bakın ne yapmışlar! Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella kadroya Beşiktaşlı Orkun Kökçü'yü de almıştı.
Ancak Orkun Kökçü, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle Kocaeli'de oynanan Fransa karşılaşmasında oynayamadı. Milli takım bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
Ardından milli takım Bursa'da İtalya karşısına çıktı. Orkun Kökçü, bu maça ilk 11'de çıktı. Ancak ikinci 45 dakikaya başlayamadı. Milli takım bu maçtan ise 4-1 mağlup ayrıldı.
A Milli Takım'ın Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada da Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle forma giyemediği belirtildi.
Milli takım son olarak deplasmanda İtalya karşısına çıktı. Milli takımın 3-1 yenildiği bu maçta da Orkun Kökçü sahada yer almadı.
Orkun Kökçü'nün sakat olmasına rağmen milli takım kadrosuna çağrılınca fedakarlık göstererek kampa katıldığı ortaya çıktı. Hiç antrenmana çıkmadan da İtalya maçında oynadı.
Orkun Kökçü, milli takımın diğer maçlarında oynamadı ama Beşiktaş'a sakat döndü. Milli takım kampında yaşanan Orkun Kökçü skandalı ortaya çıktı. Olan Orkun'a ve Beşiktaş'a oldu!
Orkun'un Beşiktaş'taki son iki maçında ağrı kesici iğne olduktan sonra sahaya çıktığı belirtildi. Milli maç öncesi ise bunu ilettiği, isteğine rağmen iğnesiz oynadığı ileri sürüldü.
Gazeteci Murat Özbostan, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta ise en büyük sorun Orkun Kökçü. Milli oyuncu büyük bir fedakârlık göstererek Milli Takım'a gitmişti. Hiç idmana çıkmadan ilk İtalya müsabakasında 45 dakika sahada görev aldı."
"Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil."