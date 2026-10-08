Şifa niyetine sofraya koyanlar yandı: Masum bilinen sebzeler bağırsakları hasta ediyor

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Günlük hayatta şifa kaynağı olarak tüketilen ve sofralardan eksik edilmeyen pek çok sebze, sindirim sisteminde gizli bir tahribat yaratabiliyor. Doğal ve faydalı bilinen bazı bitkisel gıdalar, genetik hassasiyeti bulunan kişilerde kronik bağırsak iltihaplanmasını aniden tetikleyebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli North Carolina Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel çalışma, bu masum besinlerin sindirim kanalında yol açtığı tehlikeyi belgeledi. Araştırmacılar, bitkilerde bulunan doğal bileşiklerin vücuttan atılamadığı zaman bağışıklık sistemini kışkırttığını ve bağırsak dokusunu şiddetle hırpaladığını saptadı.