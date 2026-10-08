Şifa niyetine sofraya koyanlar yandı: Masum bilinen sebzeler bağırsakları hasta ediyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, şifa deposu sanılan bitkisel besinlerin sindirim sistemini sessizce tahrip ettiğini ortaya koydu. Bilim insanları, hücrelerde kontrolsüz iltihaplanmayı tetikleyen o sinsi maddeye karşı uyardı.
Günlük hayatta şifa kaynağı olarak tüketilen ve sofralardan eksik edilmeyen pek çok sebze, sindirim sisteminde gizli bir tahribat yaratabiliyor. Doğal ve faydalı bilinen bazı bitkisel gıdalar, genetik hassasiyeti bulunan kişilerde kronik bağırsak iltihaplanmasını aniden tetikleyebiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli North Carolina Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel çalışma, bu masum besinlerin sindirim kanalında yol açtığı tehlikeyi belgeledi. Araştırmacılar, bitkilerde bulunan doğal bileşiklerin vücuttan atılamadığı zaman bağışıklık sistemini kışkırttığını ve bağırsak dokusunu şiddetle hırpaladığını saptadı.
Uzmanlar, bitkisel besinlerde yaygın biçimde yer alan oksalat isimli bileşiğin metabolize edilememesi durumunda vücutta hızla biriktiğini belirledi. Biriken bu kristal yapılı madde, bağırsak bariyerini doğrudan aşındırmaktan ziyade savunma hücrelerinin tepkisini kontrolden çıkarıyor. Yaşanan bu şiddetli yangısal reaksiyon ise Crohn ve ülseratif kolit hastalarında klinik tabloyu çok daha ağır bir seviyeye taşıyor.
Hastaların bağırsaklarındaki emilim farkına dikkat çeken gastrointestinal biyolog Anna Salvador, "Bu durum bize sorunun yalnızca hastaların beslenmesiyle sınırlı olmadığını gösterdi. Bağırsaklarının oksalatı metabolize etme biçiminde temel bir farklılık bulunuyor" dedi. Bilim heyeti, genetik taşıyıcıların yetersiz çalışması nedeniyle biriken maddenin dokularda iltihap fırtınası yarattığını vurguladı.
Kapsamlı araştırma kapsamında 46 gönüllü katılımcının beslenme kayıtları ile dışkı analizleri karşılaştırmalı olarak laboratuvarda incelendi. Bilim insanları ayrıca 131 Crohn hastasında SLC26A6 geninin bağırsak sağlığı üzerindeki etkisini ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Yapılan taramalarda bağırsaktaki oksalat tahliyesini yöneten 3 temel taşıyıcı proteinin hastalarda yeterince aktifleşmediği anlaşıldı.
Elde edilen çarpıcı bulguları değerlendiren çalışma yazarları, "Bu sonuçlar, diyetteki oksalatı bağırsak iltihabında potansiyel olarak değiştirilebilir bir faktör olarak tanımlamakta ve inflamatuar bağırsak hastalıklarında diyetsel maruziyet ile oksalat metabolizmasındaki farklılıkların dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır" uyarısında bulundu. Uzmanlar, yüzlerce insan doku örneğinde genetik aktiviteyi inceleyerek hastalığın biyolojik köklerini aydınlattı.
Laboratuvar ortamında bağırsak iltihabı simüle edilen hayvanlar üzerinde yürütülen deneyler, yüksek dozda oksalata maruz kalan deneklerin ciddi kilo kaybına uğradığını gösterdi. Bileşiğin vücutta birikmesiyle birlikte kronik iltihaplanmanın hızla tırmandığı ve farelerin hayatta kalma oranının belirgin biçimde düştüğü görüldü. Bu deneyler, besin kaynaklı bileşiğin savunma hücrelerini tetikleyerek bağırsak yangısını kontrolsüzce büyüttüğünü ispatladı.
Araştırmanın ortak yazarı genetik uzmanı Shehzad Sheikh, "Crohn hastalığı veya ülseratif kolit hastaları için bu araştırma gerçekten yeni bir terapötik perspektif açıyor" diyerek yeni tedavi kapılarının aralandığını belirtti. Sheikh ayrıca, "Beslenme, tıpta sahip olduğumuz en güçlü ve değiştirilebilir kaldıraçlardan biridir ve bu çalışma, onu daha hassas bir şekilde kullanmaya başlamamız için bize moleküler bir çerçeve sunuyor" sözleriyle kişiselleştirilmiş diyet protokollerinin değerini anlattı.
Laboratuvarda elde edilen bu sarsıcı bulgular, dikkatleri doğrudan mutfak tezgahlarına ve günlük tüketilen besinlere çevirdi. Bilim insanları, vücutta biriktiğinde bağışıklık sistemini kışkırtan oksalat maddesinin en çok hangi bitkisel gıdalarda toplandığını ayrıntılı şekilde araştırdı.
Yapılan kapsamlı analizler, sofralarda en sağlıklı kabul edilen sebzelerin şaşırtıcı biçimde en yüksek oksalat depoları olduğunu gösterdi. Uzmanlar bu besinlerin diyetten tamamen çıkarılmasını doğru bulmazken, bağırsak sağlığını korumak adına tüketiminde dikkat gerektiren o kritik sebzeleri tek tek belirledi.
1. ISPANAK
Yeşil yapraklı sebzelerin başında gelen ıspanak, zengin mineral ve vitamin deposu olarak bilinse de doğadaki en yoğun oksalat kaynakları arasında yer alıyor. Genetik yatkınlığı bulunan bireylerde çiğ veya pişmiş ıspanak tüketimi, vücutta parçalanamayan kristallerin birikmesine ve bağırsak duvarında tahrişe yol açıyor. Uzmanlar, sindirim rahatsızlığı çeken kişilerin ıspanağı sınırlı porsiyonlarda tüketmesini ve haşlama suyunu dökerek hazırlamasını öneriyor.
2. PANCAR
Kırmızı rengi ve yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan pancar, karaciğer dostu kabul edilmesine rağmen sindirim kanalını fazlasıyla zorlayabiliyor. Hem kök kısmında hem de taze yapraklarında yüksek oranda serbest oksalat barındıran bu sebze, duyarlı bağırsaklarda ani iltihap ataklarını tetikliyor. İnflamatuar bağırsak hastalığı bulunan bireylerin pancar tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmesi ve vücudun verdiği tepkileri yakından izlemesi tavsiye ediliyor.
3. TATLI PATATES
Son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi haline gelen tatlı patates, zengin lif oranına rağmen yüksek oksalat yoğunluğu taşıyor. Vücuttan yeterli hızda tahliye edilemeyen bu bileşik, özellikle bağışıklık dengesi hassas olan kişilerde bağırsak iltihabını alevlendiriyor. Bilim insanları, bu kök sebzenin diyetten tamamen çıkarılması yerine farklı karbonhidrat kaynaklarıyla dengelenerek tüketilmesini tavsiye ediyor.
4. RAVENT
Geleneksel mutfaklarda ekşi aroması sebebiyle sıklıkla tercih edilen ravent , botanik dünyasının en keskin oksalat depolarından biri sayılıyor. Özellikle yaprak ve sap kısımlarında yoğunlaşan bu madde, sindirim yolundan geçerken bağışıklık hücrelerini alarma geçirerek kramp ve şişkinlik ataklarını hızlandırıyor. Uzmanlar, sindirim sistemi hassas olan hastaların ravent tüketiminden mutlak surette kaçınması veya hekim kontrolünde ilerlemesi gerektiğini hatırlatıyor.
5. DİĞER YÜKSEK OKSALATLI GIDALAR
Sebzelerin yanı sıra günlük beslenmede sağlıklı atıştırmalık sayılan badem, fındık ve bitter çikolata gibi ürünler de yüksek oranda oksalat barındırıyor. Araştırmacılar bu besinlerin sofralardan tamamen silinmesini doğru bulmazken, tüketimin sınırlandırılmasını ve taşıyıcı proteinleri güçlendirecek yeni ilaçların beklenmesini öneriyor. Gelecek dönemde oksalatı parçalayan yararlı bağırsak bakterilerini artıracak probiyotik takviyelerin de hastalara önemli bir koruma kalkanı sunması bekleniyor.