Halk TV Sağlık Tabağına koyan herkes aynı dertten yakınıyor: Mideyi taş gibi yapan 20 yemek

Tabağına koyan herkes aynı dertten yakınıyor: Mideyi taş gibi yapan 20 yemek Her gün severek tüketilen pek çok tanıdık besin, sindirim sisteminde kilitlenmeye ve şiddetli kramplara yol açıyor. Uzmanlar, bağırsakta taşlaşma hissi yaratan ve kronik hazımsızlığı tetikleyen 20 kritik gıdayı tek tek sıraladı.