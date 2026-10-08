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Halk TV Türkiye Son Dakika | Maltepe'de 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son Dakika | Maltepe'de 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika... Maltepe'de 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bildirildi. Binada mahsur kalanların olduğu bildirildi.

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Maltepe'de 6 katlı bina çöktü; binanın 2 katında çökme meydana gelirken üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, çalışmalar sürüyor.

Son Dakika | Maltepe'de 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 1

MAHSUR KALANLAR VAR

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çökme meydana geldi.

Son Dakika | Maltepe'de 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 2

Binanın 2 katında çökme olduğu, üst katlarda kalanların arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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