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Halk TV Spor 39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular!

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular!

Filenin Sultanları'nın 39 yaşındaki kaptanı Eda Erdem imzayı attı. Yeni anlaşmasını resmen duyurdular, video da koydular!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 1
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22 Haziran 1987 doğumlu 39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı. Yeni anlaşmasını resmen duyurdular, video da koydular.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 2
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Türk voleybolunun ve Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Eda Erdem Dündar, 2000 yılında Beşiktaş'ta başladığı voleybol kariyerinde hızla yükseldi. Dört sezon oynadı. Daha 19 yaşında Beşiktaş'ın kaptanıydı.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 3
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Eda Erdem, 2008 yılında efsaneleşeceği Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hem Fenerbahçe'nin hem de Filenin Sultanları'nın kaptanı ve temel direği oldu.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 4
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Eda Erdem, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen 2000-2010 döneminin en iyi 100 voleybolcusundan biri olarak seçildi. Fenerbahçe Kulübü tarfından heykeli dikildi.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 5
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2023 yılında 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere aynı yıl içerisinde üç ayrı şampiyonluk yaşadı.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 6
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2025 yılında Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan, 2026 yılında 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu yaşayan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer aldı.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları'nın son Avrupa Şampiyonluğu kazanmasında da büyük rolü olan Eda Erdem, kaptanlığını yaptığı takımıyla bir zafer daha yaşadı.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 8
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Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe formasıyla da büyük başarılara imza attı. Sayısız madalya, kupa kazandı.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 9
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Eda Erdem Dündar şimdi yine imzayı attı. Yeni anlaşmasını resmen duyurdular, video da paylaştılar.

39 yaşındaki Eda Erdem imzayı attı: Yeni anlaşmasını resmen duyurdular video da koydular! - Fotoğraf: 10
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Gıda takviye markası olan Suda, 2026 yılı iletişim döneminde voleybol dünyasının ilham veren figürü Eda Erdem ile büyük bir işbirliğine imza attı. Eda Erdem'in marka için hazırlanan son videosu da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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