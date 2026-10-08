Afrika'dan yola çıkıp akın ettiler: Sadece 10 gün sürecek

9 10

Kelebeklerin bölgeden transit geçiş yaptıklarını hatırlatan Satar, vatandaşların bir haftadan fazla sürecek gözlem fırsatını kaçırmamasını istedi. Yaşam döngüsünün sürdüğünü belirten Satar, "Tabii bunların birçoğu da göç ediyor. Bu arada tam öyle o mevsime denk geldi. Bu yaşam döngüleri bayağı devam edecek. İşte bu yumurtaları veya kelebeklerin çiftleşme dönemlerini bir haftadan fazla gözlemleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.