Afrika'dan yola çıkıp akın ettiler: Sadece 10 gün sürecek
Diyarbakır'daki Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri, sürüler halinde gelen 'beyaz öncü' kelebeklerinin görsel şölenine sahne oldu. Kapari bitkilerine yumurtalarını bırakan nadir türün 10 günlük döngüsü doğaseverleri bölgeye çekti.
Diyarbakır'ın UNESCO tescilli doğa mirası Hevsel Bahçeleri, sürü halinde kente gelen beyaz öncü kelebeklerine ev sahipliği yapıyor. Bilimsel literatürde Belenois aurota olarak kayıtlara geçen bu narin canlılar, Dicle Vadisi boyunca beslenerek üreme mesaisine başladı.
Sürüdeki dişi kelebekler çiftleşme sürecinin ardından yumurtalarını bölgede yaygın biçimde yetişen kapari bitkisinin yapraklarına bırakıyor. Bilimsel adı Capparis spinosa olan bitkinin yapraklarını seçen kelebeklerin bu döngüsü yaklaşık 10 gün boyunca devam ediyor.
Türkiye’nin Kelebekleri sitesindeki resmi verilere göre Türkiye'deki kaydı yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan tür, nadirliğiyle dikkat çekiyor. Beyaz öncü kelebeklerinin dünya genelindeki yayılım rotası ise Madagaskar dahil Sahra altı Afrika, Arabistan ve Hint Yarımadası'na kadar uzanıyor.
Kuzey Himalayalar'ın yanı sıra Türkmenistan ve Tacikistan'da da resmi gözlem kayıtları bulunan canlılar, kıtalararası bir dağılım sergiliyor. Küresel çaptaki bu geniş coğrafyaya rağmen tür, içinde bulunduğumuz dönemde en yoğun şekilde Diyarbakır'daki Dicle Vadisi tabanında kanat çırpıyor.
Bölgedeki kelebek hareketliliğini değerlendiren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, tüm doğaseverleri kente davet etti. Alandaki zenginliğe dikkat çeken Satar, "Bütün doğaseverleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bekliyoruz. Özellikle Diyarbakır'a bekliyoruz ve Hevsel Bahçeleri'ne bekliyoruz. Çünkü bu ara müthiş kelebekler var. Öncü kelebekleri, sultan kelebekleri, Dicle Güzeli, hepsi şu anda doğa gözlemcilerini bekliyor. Doğada gördüğümüz kadarıyla çiftleşip, yumurtalarını bırakıyorlar. Ve seneye de çok müthiş kelebekler çıkacağını göreceğiz" dedi.
Beyaz öncü türünün bölgedeki konaklama tercihlerine değinen Prof. Dr. Ali Satar, kapari bitkisinin ekolojik bağını anlattı. Kelebeklerin bitkiyle kurduğu bağı aktaran Satar, "Öncü kelebeğinin en çok sevdiği bitki de 'kapari' bitkisidir. Burada onları çok görüyoruz. Çiçeklerine de geliyorlar. Yumurtalarını daha çok kapari bitkisinin yapraklarının üst tarafına bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Yumurtlama sürecinin ardından başlayacak biyolojik evreleri aktaran Satar, yeni neslin 10 ila 15 günlük gelişim takvimini paylaştı. Doğa gözlemcilerinin merak ettiği aşamaları sıralayan deneyimli bilim insanı, "Birer birer bırakıyorlar ve bunlar geliştikten sonra önce tırtıllar çıkacak. Daha sonra bu yaşam döngüsü devam edecek. Yaklaşık 10-15 gün sonra büyük bir ihtimalle çıkacak. Tabii daha erken çıkanlar da var" diye konuştu.
Arazide yaptıkları incelemelerde yumurta renklerinin değiştiğini tespit eden Prof. Dr. Satar, kabuk kırılmalarının an meselesi olduğunu vurguladı. Sahadaki güncel durumu aktaran Prof. Dr. Ali Satar, "Şu anda baktığımızda yumurtaların renklerinin değiştiğini görmüştük. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde de açılmalar olacak. Peyderpey oluyor bunlar" dedi.
Kelebeklerin bölgeden transit geçiş yaptıklarını hatırlatan Satar, vatandaşların bir haftadan fazla sürecek gözlem fırsatını kaçırmamasını istedi. Yaşam döngüsünün sürdüğünü belirten Satar, "Tabii bunların birçoğu da göç ediyor. Bu arada tam öyle o mevsime denk geldi. Bu yaşam döngüleri bayağı devam edecek. İşte bu yumurtaları veya kelebeklerin çiftleşme dönemlerini bir haftadan fazla gözlemleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
Bölgedeki kurak ve güneşli hava şartlarının kelebeklerin üremesi için kusursuz bir ortam sunduğunu belirten Prof. Dr. Satar, doğa fotoğrafçılarına çağrısını yineledi. Güncel hava tablosunu değerlendiren Prof. Dr. Ali Satar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu sıralar yağış yok. Az bir yağış görülüyor. Dolayısıyla kelebekler için muazzam bir ortam şu an, onu gözlemleyebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.
(DHA)