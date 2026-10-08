TRT'de Fenerbahçe depremi: Daha fazla dayanamadı açıklama yaptı

FIBA Kadınlar Avrupa Süper Finalinde Fenerbahçe Tarfin ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler parkeden 79-71 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler üst üste 3. kez kupayı müzesine götürerek önemli bir başarı yakaladı.

BASKET KAÇINCA TEPKİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Şampiyonluk sarı-lacivertlilerde moralleri yükseltirken maç içerisindeki bir pozisyonda yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Son çeyrekte gelişen ÇBK Mersin hücumda basket kaçınca yayıncı kuruluş TRT'nin yorumcusu Nilay Yiğit Kartaltepe'nin 'Ah!' dediği duyuldu.

Taraflı yorum yapıldığını öne süren Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla Nilay Yiğit Kartaltepe'ye tepki gösterdi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilere dayanamayan Nilay Yiğit Kartaltepe sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 4 yıl Fenerbahçe forması giydiğini hatırlatan Kartaltepe taraftarlardan özür diledi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum.

Oyuncu olarak da 4 yıl formasını giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz.

İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim.