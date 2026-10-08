UEFA'nın Fenerbahçe'ye ödeyeceği para belli oldu

UEFA, Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri periyotlarında milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere dev bir finansal destek paketi açıklandı. Toplamda 611 kulübe 31,5 milyon euro dağıtacağını duyuran UEFA, milli takım kadrolarında yer alan her uygun oyuncu için kulüplere maç başına 3 bin 845 euro ödeme yapılacağını bildirdi.

Toplam 104 milyon euroluk geniş bütçenin bir parçası olan bu uygulama kapsamında, kulüplerin kasasına önemli tutarlarda gelir girmesi bekleniyor. Söz konusu finansal katkı payından Süper Lig devleri de yararlanırken, gözler Fenerbahçe’nin elde edeceği gelire çevrildi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'DAN KAZANDIĞI PARA BELLİ OLDU

Son milli maç takviminde Türkiye A Milli Takımı'nın yanı sıra farklı ülkelerin milli takımlarına da geniş bir oyuncu grubu gönderen sarı-lacivertliler; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Nathan Aké, Milan Škriniar, Ognjen Mimović, Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku olmak üzere toplam 10 futbolcusuyla temsil edildi. Oynanan 4 karşılaşmalık periyotta 10 oyuncusunun da milli kadrolarda yer almasıyla Fenerbahçe, UEFA'nın ödeme kriterlerinde en üst basamaklardan birine yerleşti.

Oynanan 4 maçlık süreçte oyuncu başına 15 bin 380 euro kazanç sağlayan Fenerbahçe, toplam 40 oyuncu-maç katılımı üzerinden kasasına tam 153 bin 800 euro (yaklaşık 8 milyon 500 bin TL) koymayı başardı.

EURO 2028 turnuvasında ödemelerin günlük bazda hesaplanacağını belirten UEFA'nın bu adımı, kadrosunda uluslararası seviyede çok sayıda futbolcu barındıran Fenerbahçe gibi kulüpler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaya devam ediyor.