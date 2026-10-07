Cemil Tugay'a rozet takılırken salonda yüzü gülmeyen sadece bir kişi vardı! İşte nedeni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AKP Kongre Merkezi'nde AKP’li milletvekillerine seslendi.

Bu toplantıda CHP’den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalan ve AKP’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a da rozet taktı.

Salonda AKP tarihi boyunca İzmir’de ilk kez belediyeyi yönetecek olmasının coşkusu yaşanırken bir isim dikkatlerden kaçmadı.

HAYATİ YAZICI'NIN ZOR SINAVI

O isim de son dönemde milyonlarca insanın mağduriyet yaşamasına neden olan fon krizinde oğlunun adı geçen Hayati Yazıcı’ydı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyeri, boyunca sürekli yanında duran, AKP’nin kurucularından olan ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hayati Yazıcı toplantı boyunca gergin ve soğuk bakışlarla töreni takip etti.

AKP’li vekillerin ışıklı alkışlı şovuna da isteksiz tavırlarıyla katılım sağlaması görüntülere yansıdı.

Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Ali İhsan Yavuz’un yanında töreni takip eden Hayati Yazıcı’da bu ikilinin enerjisinden eser yoktu.

YAZICI’NIN MUTSUZLUĞUNUN NEDENİ OĞLU MU?

Yazıcı’nın bu görüntüsü toplantıyı izleyenlerin dikkatini çekerken akıllara oğlu Mustafa Yazıcı’nın fon krizinde adının ve şirketlerinin anılması ile ortağı Ali Emre Ballı’nın intiharını getirdi.

Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Varlıklar A.Ş Türkiye’de gündeme bomba gibi düşen fon vurgunu soruşturmasında geçiyor.

Mustafa Yazıcı’nın ve ortağı Ali Emre Ballı’nın soruşturma kapsamında mal varlıklarına tedbir getirilmiş bankalar tarafından şirketlere verilen krediler kesilmişti.

Fon soruşturmasına ilişkin geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Yazıcı ve ortağı Ali Emre Ballı olmak üzere 30 kişi hakkında mal varlıklarına tedbir kararı getirdi.

Yazıcı ve ortağının savcılık tarafından ifadesi alındı. Mustafa Yazıcı’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ancak bu tedbirler daha sonra jet hızıyla kaldırıldı.

YAZICI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Yazıcı'nın fonlarda 600 milyon TL'lik işlem yaptığını ifade etti.

Aynı zamanda Adil Varlıklar Şirketi’ndeki ortağı Ali Emre Ballı ise 9 Milyar TL’ye yakın bir işlem trafiğini yönettiği iddia edildi.

Bu iddialardan sonra AKP'de en üst organdan "kimin ismi geçerse geçsin gereğini yapacağız" açıklaması da gelmişti.

BALLI’NIN DÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yargısal süreç ve soruşturma devam ederken dün öğle saatlerinde soruşturmayı sarsacak bir haber gündeme düştü. Yazıcı’nın oğlunun ortağı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de kiralık bir aracın içinde başından vurulmuş şekilde bulundu. Savcılık ve jandarma kaynakları olayı intihar olarak açıkladı.

Daha sonra savcılık bu olay için de soruşturma açtı. Jandarma ekiplerinin tanıklardan ifade almaya başladığı ve olayı soruşturduğu belirtiliyor.