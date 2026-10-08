Suzuki ispatladı: “Küçük” gerçekten dev olabilirmiş!

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Batarya Kapasitesi, Şarj ve Menzil Performansı

e SKY, 26 kWh kapasiteli görece küçük bir LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketine sahip. Konsept aşamasında 270 km gerçekçi kullanım menzili vaat eden araç, nihai üretim versiyonunda verimli altyapısı sayesinde WLTC standartlarına göre 310 km'ye varan bir sürüş menzilini başarmış durumda. Şehir içi gündelik işe gidip gelmeler ve hafta sonu kaçamakları için ideal olan model, küçük bataryası sayesinde daha kısa şarj süreleri de vaat ediyor.