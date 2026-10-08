Temizlik suyuna bir kaç damla yeterli: Toz 10 gün sonra bile geri gelmeyecek

1 5

Tozun Bitmeyen Sorunu

Evde ne kadar temizlik yaparsanız yapın, toz kısa sürede geri gelir. Yüzeyler matlaşır, gri bir tabaka oluşur ve alerjiye sebep olabilecek parçacıklar birikir. Özellikle mobilyalar, raflar ve cam yüzeyler birkaç saat içinde yeniden kirlenmiş gibi görünür. Bu durum hem estetik açıdan rahatsız edici hem de sağlık açısından sorun yaratır. İşte tam da bu noktada müzelerde kullanılan özel bir yöntem devreye giriyor: gliserin.