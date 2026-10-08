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Transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in hemen İngiltere'ye gitmeyeceği öne sürüldü.

Planlamaya göre genç kaleci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor'da forma giymeye devam edecek. Böylece hem düzenli maç oynamayı sürdürecek hem de kariyer gelişimini Türkiye'de tamamlayacak.