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Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı gözünü bu kez TFF 1. Lig'e dikti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 1
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Acun Ilıcalı'dan TFF 1. Lig sürprizi. Premier Lig ekibinin başkanı Ilıcalı'nın yeni planı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 2
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Acu Ilıcalı başkanlığında bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni dönemde genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 3
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İngiliz ekibi, sezona topladığı puanlarla dikkat çeken bir başlangıç yaparken Acun Ilıcalı da gözünü TFF 1. Lig'e dikti.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 4
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Kayserispor'un gelecek vadeden kalecisi Deniz Dönmezer, Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin, 18 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 5
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Deniz Dönmezer için en ciddi adımı Hull City attı.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 6
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, genç kaleciyi transfer etmek amacıyla Kayserispor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki temasların yaz aylarında başladığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 7
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İddialara göre Hull City, transfer görüşmelerinde Kayserispor'a 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli önerdi.
İngiliz ekibinin teklifinde ayrıca gelecekte gerçekleşecek olası bir satıştan yüzde 10 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 8
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Kayserispor yönetiminin ise genç oyuncunun yüksek potansiyeli nedeniyle görüşmeleri titizlikle sürdürdüğü belirtiliyor.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 9
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Hull City'nin Deniz Dönmezer ile uzun vadeli bir proje düşündüğü aktarıldı.
Premier Lig temsilcisinin genç kaleciye 4+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kış transfer döneminde sonuçlandırmak istediği kaydedildi.

Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı - Fotoğraf: 10
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Transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in hemen İngiltere'ye gitmeyeceği öne sürüldü.
Planlamaya göre genç kaleci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor'da forma giymeye devam edecek. Böylece hem düzenli maç oynamayı sürdürecek hem de kariyer gelişimini Türkiye'de tamamlayacak.

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