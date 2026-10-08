Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı gözünü bu kez TFF 1. Lig'e dikti.
Acun Ilıcalı'dan TFF 1. Lig sürprizi. Premier Lig ekibinin başkanı Ilıcalı'nın yeni planı ortaya çıktı.
Acu Ilıcalı başkanlığında bu sezon Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni dönemde genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapmayı sürdürüyor.
İngiliz ekibi, sezona topladığı puanlarla dikkat çeken bir başlangıç yaparken Acun Ilıcalı da gözünü TFF 1. Lig'e dikti.
Kayserispor'un gelecek vadeden kalecisi Deniz Dönmezer, Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin, 18 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Deniz Dönmezer için en ciddi adımı Hull City attı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, genç kaleciyi transfer etmek amacıyla Kayserispor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasındaki temasların yaz aylarında başladığı öğrenildi.
İddialara göre Hull City, transfer görüşmelerinde Kayserispor'a 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli önerdi.
İngiliz ekibinin teklifinde ayrıca gelecekte gerçekleşecek olası bir satıştan yüzde 10 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.
Kayserispor yönetiminin ise genç oyuncunun yüksek potansiyeli nedeniyle görüşmeleri titizlikle sürdürdüğü belirtiliyor.
Hull City'nin Deniz Dönmezer ile uzun vadeli bir proje düşündüğü aktarıldı.
Premier Lig temsilcisinin genç kaleciye 4+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kış transfer döneminde sonuçlandırmak istediği kaydedildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Deniz Dönmezer'in hemen İngiltere'ye gitmeyeceği öne sürüldü.
Planlamaya göre genç kaleci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kayserispor'da forma giymeye devam edecek. Böylece hem düzenli maç oynamayı sürdürecek hem de kariyer gelişimini Türkiye'de tamamlayacak.