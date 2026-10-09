Zehra Güneş imzayı attı resmen açık açık anlattı: Hiçbir şeyi saklamadı

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"Sadece şeyi söylemek istiyorum: Bir şey denediğinizde olmuyorsa eğer bu demek değil ki siz bu hayatta bir şeyde kötüsünüz veya başarısızsınız. Milyon çeşit şey var yapabileceğimiz. Sadece inanmaya ve içinizdeki o güce ses verin. Ve bunu bulabileceğinize çok net bir şekilde inanıyorum. Ben sadece şanslı bir insandım bunu ilk denememde bulan."