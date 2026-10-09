Zehra Güneş imzayı attı resmen açık açık anlattı: Hiçbir şeyi saklamadı
Milli voleybolcu Zehra Güneş imzayı attı açık açık anlattı. Tüm sırlarını açıkladı. Hiçbir şeyi saklamadı.
Milli takımın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş imzayı attı resmen açık açık anlattı. Hiçbir şeyi saklamadı.
Zehra Güneş, yaptığı anlaşmanın tanıtımında tüm sırlarını açıkladı. Çocukluğundan bugünlere nasıl geldiğini anlatan Güneş'in açıklamaları şöyle:
"Zehra normal hayatında çok sakin, çok normal bir insan diyebilirim. İki tane kardeşim var, çok iyi bir abla olduğumu söyleyebilirim. Annemin yanında çok şımarık, küçük bir kız çocuğuyum. Kendi sorumluluklarımı elime aldığımda disiplinli ve bunun gayet bilincinde bir kadınım."
"Aslında hayatımın bütün rollerine göre, değişen roller içerisindeyim diyebilirim. O yüzden hayatımın bu döneminden çok keyif alıyorum ve hepsini, hedeflediğim her şeyi etrafımda olan insanlarla birlikte yaşamaktan ve bunları kutlamaktan da çok mutluyum açıkçası."
"Hayatımızda şu an çok zaman harcadığımız, çok mesai harcadığımız şeylerden biri voleybol. Ama ben her zaman "Biz bir sporcudan daha fazlayız"ı savunan tarafta bir insanım. O yüzden antrenmanlarım dışında da zamanımı ne kadar kaliteli ve kendime yararlı bir şekilde kullanabilirimi maksimum yönetebilen ve bunun yönetmesinin çok önemli olduğuna inanan bir insanım."
"Saat 10'da antrenmanım varsa erken uyanırım. Mutlaka kendime yazı yazacak bir zaman dilimi yaratırım kendime. Zamanı yönetmenin çok önemli olduğunu ve aynı zamanda da antrenmana bu kadar çok vakit ayırırken de kendi farkındalığını ve gelişimine de vakit ayırmanı savunan taraftayım.O yüzden hayatımı bir tık buna göre yaşıyorum. Antrenman kadar bunlara da zaman ayırıyorum diyebilirim."
"Antrenmanlarda çok fazla zaman geçiriyoruz. Bunun akabinde de yazı yazmak ve kitap okumak kendimle minimum zamanda yapabileceğim ve her yere götürebileceğim şeyler olduğu için hayatımda en fazla yaptığım şeylerden biri."
"12 yaşında voleybola başladım. Ama hiçbir zaman aklımda "Çok iyi bir voleybolcu olacağım, şampiyonluklar kazanacağım" hiç hiç böyle şeyler yoktu. Çünkü okulda çok iyi olmak istiyordum. Zaten ilk başladığımda annemin ilk şartı "Okuldan asla geri kalmayacaksın"dı. Lise 1'e kadar devam ettirebildim, lise 1'e kadar sınıf birincisiydim."
"Lise 1'de milli takıma seçildim ve orada o ayrımda bir seçim yapmam gerekiyordu. Ben de hep küçüklüğümden beri, bilmiyorum yetiştirilme tarzım sanırım, bana verilen veya sunulan bir şeyde hep en iyisi olmaktı. Mesela 95 alıyorsam hep 100 olmayı, bir sonrakinde hep daha iyisini hedefleyen bir insandım."
"O zaman da ben milli takıma seçilince "Artık milli takıma seçildin, işler galiba ciddileşiyor" diye bir dönüm noktasındaydım. Ama şu an dönüp baktığımda 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuğa hayatın dönüm noktasını seçtiriyorlar aslında, çoğu ailenin yapamayacağı bir şey. Ama benim annem babam hep arkamdaydı ve "Sonucu ne olursa olsun hep yanındayız" dediler."
"13 yaş çok küçük bir yaş ama o gün annemler bana bunu söylediğinde "Evet, evet ben bunda çok iyi olmak istiyorum" dedim ve iyi ki de başlamışım. Çünkü bunun tersi de olabilirdi, ben iyi bir voleybolcu da olamayabilirdim. Ama hayat çok uzun ve tahmin edemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz günler önümüzde."
"Bir şey denedikten sonra olmasa da bu hayatta yapabileceğimiz bir sürü şey var. Ben sadece o şanslı insandım ki 13 yaşında aşık olduğum işi buldum. Burada çok genç, küçük kardeşim, aynı yaşta olan kardeşlerim var."
"Sadece şeyi söylemek istiyorum: Bir şey denediğinizde olmuyorsa eğer bu demek değil ki siz bu hayatta bir şeyde kötüsünüz veya başarısızsınız. Milyon çeşit şey var yapabileceğimiz. Sadece inanmaya ve içinizdeki o güce ses verin. Ve bunu bulabileceğinize çok net bir şekilde inanıyorum. Ben sadece şanslı bir insandım bunu ilk denememde bulan."
"Her profesyonel sporcunun hayalidir: Olimpiyat madalyası almak, o podyuma çıkabilmek ve altınla orada olabilmek. Ben eminim ki biz bu takımla birlikte bunu da yaşayacağız. Umarım hep birlikte o güzel günleri kutlayabiliriz."
Zehra Güneş, yaptığı anlaşmayla birlikte bir markanın daha reklam yüzü oldu. Milli voleybolcunun başka sponsorluk anlaşmaları da bulunuyor.