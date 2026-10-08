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Halk TV Türkiye Son Dakika | Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika | Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan aşağı düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Son Dakika | Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
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Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Sezen Taş'ın sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanın 14. katından aşağı düştüğü öğrenildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ATİLLA TAŞ TELEFONLARI AÇMADI

Gazeteci Burhan Akdağ, haberi aldıktan sonra Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak telefonla dönüş alamadığını, Mersin'deki dostlarıyla görüştüğünü ve acı haberi oradaki kaynaklardan teyit ettiğini ifade etti. (DHA)

Son Dakika | Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Cenaze
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