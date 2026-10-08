Son Dakika | Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan aşağı düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Sezen Taş'ın sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanın 14. katından aşağı düştüğü öğrenildi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
ATİLLA TAŞ TELEFONLARI AÇMADI
Gazeteci Burhan Akdağ, haberi aldıktan sonra Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak telefonla dönüş alamadığını, Mersin'deki dostlarıyla görüştüğünü ve acı haberi oradaki kaynaklardan teyit ettiğini ifade etti. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi