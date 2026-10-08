Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı

Son Dakika | Oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı

Son dakika haberi... "İzmir" paylaşımına soruşturma başlatılan ve tutuklamaya sevk edilen Berna Laçin serbest bırakıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | Oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı
Son Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi. Laçin'in avukatı Uğur Poyraz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Avukat Poyraz, Berna Laçin'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Berna Laçin'in ifadesine Halk TV ulaştı. Hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasını kabul etmediğini belirten Laçin, paylaşımının amacının tam tersine kamuoyunu sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Laçin, "Benim amacım asla hiç kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmek değil aksine bu tip durumların geçici olduğu, yaşanabileceği, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti" dedi.

Laçin, "Üzerime atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu kabul etmiyorum. Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yokSon Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yok

NE OLMUŞTU?

Laçin hakkında Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesine ilişkin yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Laçin sosyal medya hesabından dün akşam "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar. Ne olduğu anlayamadım" paylaşımında bulunarak gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro