Son Dakika | Oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi. Laçin'in avukatı Uğur Poyraz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Avukat Poyraz, Berna Laçin'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Berna Laçin'in ifadesine Halk TV ulaştı. Hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasını kabul etmediğini belirten Laçin, paylaşımının amacının tam tersine kamuoyunu sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Laçin, "Benim amacım asla hiç kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmek değil aksine bu tip durumların geçici olduğu, yaşanabileceği, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti" dedi.

Laçin, "Üzerime atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu kabul etmiyorum. Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Laçin hakkında Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesine ilişkin yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Laçin sosyal medya hesabından dün akşam "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar. Ne olduğu anlayamadım" paylaşımında bulunarak gözaltına alındığını duyurdu.