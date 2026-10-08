Son Dakika | Afyonkarahisar Vali Yardımcısı intihar etti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı bu akşam saat 21.00 sıralarında Gecek Termal'de silahla vurulmuş halde bulundu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Afyon Postası'nın haberine göre, olayın henüz bir intihar olduğu biliniyor ve ilgili araştırmalar devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik tarafındna yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir.

Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya’nın Suluova ilçesinde doğdu. Belçika’nın Antwerpen şehrinde başladığı eğitim hayatına 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Mezun olarak tamamladı.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı, Mut Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2 Kasım 2024 tarihli 2024/387 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atanmış ve 04.12.2024 tarihi itibariyle görevine başlamıştı.

Son olarak Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine de atanmıştı.

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