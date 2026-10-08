Hacıosmanoğlu'nun kararı belli oldu

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. "Hakemler dosyası" soruşturmasının futbol kamuoyunda yarattığı yankı sürerken, TFF yönetiminin gerçekleştireceği olağanüstü toplantının detayları netleşmeye başladı.

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü gündemle bir kez daha toplanacak.

Daha önce Riva'da gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda yapılacak zirvede, Türk futbolunun geleceğini ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

TOPLANTI SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre TFF Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Son dönemde yaşanan soruşturmalar, hakem yapılanması ve federasyonun izleyeceği yol haritasının toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

HACIOSMANOĞLU TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

UEFA'nın Berlin'de düzenlenen programı nedeniyle yurt dışında bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da kritik toplantı öncesinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Hacıosmanoğlu'nun sabah saatlerinde yurda gelerek toplantıya katılması planlanırken, daha önce gerçekleştirilen yönetim kurulu zirvesinde yer almamıştı.

HAKEMLER DOSYASI GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Türk futbolunu sarsan soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil birçok isim hakkında adli işlemler uygulanmıştı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de soruşturma kapsamında cezaevine gönderilmesi, federasyon üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Bu nedenle toplantıda hakem sisteminin geleceği ve yeni MHK yapılanmasının da ele alınması bekleniyor.

SEÇİMLİ GENEL KURUL İHTİMALİ MASADA

Kulislere yansıyan bilgilere göre yönetim içerisinde federasyonun geleceğine ilişkin farklı görüşler bulunuyor.

Yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün seçimli olağanüstü genel kurul seçeneğine sıcak baktığı iddia edilirken, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam edilmesinden yana olduğu öne sürülüyor.

TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ŞEKİLLENECEK

TFF'nin gerçekleştireceği toplantının ardından federasyonun yol haritasına ilişkin önemli kararların alınması bekleniyor.