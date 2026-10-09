Çocuklarınıza satın alamayacağınız "tek şey"

Doğum günleri yaklaştığında ya da hafta sonu takvimi netleşmeye başladığında anne babaları tatlı ama sessiz bir telaş sarar. Mağaza vitrinlerinin önünde atılan kararsız adımlar, ekran kaydırırken aranan o "mükemmel" fikir ve akılda hep aynı cevapsız soru: “Acaba bu sefer ne alsam? Hangisi gözlerini daha çok parlatır?” Çocuğunun yüzünde o anlık neşeyle karışık heyecanı görebilmek için atılan her adım, aranan her fikir tek bir amaca hizmet eder: Onu gerçekten mutlu edebilmek. Ancak çoğu zaman kaçırdığımız küçük bir detay var; vitrinleri süsleyen en parlak ambalajlar bile, bir çocuğun kalbinde aradığı o asıl sıcaklığın yerini doldurmaya yetmez. Oysa bir çocuğun dünyasında iz bırakan hediye paketleri, sanıldığından çok daha farklı bir rafta durur.

Kutulardan çıkan yeni bir oyuncak, trend bir spor ayakkabı ya da son model bir tablet... Evet, o an kutunun ambalajı açılırken gözlerinde beliren o çakmak çakmak sevinç paha biçilemez. Ama dürüst olalım; o oyuncağın kırılması, o kıyafetin küçülmesi ya da o tabletin eskimesi sadece birkaç ay sürer. Peki, bir çocuğun zihninde ve kalbinde ömür boyu kırılmadan eskimeden kalan şey nedir?

Ünlü düşünürlerin de sık sık hatırlattığı gibi:

“Çocuklar onlara aldığınız oyuncakları değil, onlarla geçirdiğiniz zamanı hatırlar.”

BÜYÜK PLANLARA, DEV BÜTÇELERE GEREK YOK

Çocuklarımıza onları ne kadar çok sevdiğimizi kanıtlamak için her defasında cebimizi ya da banka kartlarımızı yormak zorunda değiliz. Hatta bazen en pahalı tatiller, en şaşaalı organizasyonlar bile bir çocuğa, masada gözlerinin içine bakılarak edilen bir sohbetin sıcaklığını veremez.

İhtiyacımız olan tek şey biraz "zaman" onlarla geçireceğimiz zamanlar…

Bazen sadece aileyi evden çıkarmak, günlük koşturmacaya ve ev işlerine kısa bir ara vermek yeterlidir. Bir öğle yemeğinde ya da dondurma molasında buluşmak, telefonları sessize alıp masanın ortasından uzaklaştırmak... Ve belki de bir çocuğun bir yetişkinden duyabileceği en sihirli cümleyi kurmak:

“Bugün hep birlikteyiz ve hiçbir yere acelemiz yok.”

Önemli bir psikolog şöyle der: “Çocuğunuza verebileceğiniz en büyük hediye, ona verdiğiniz bölünmemiş dikkatinizdir.” Ekranların, bildirimlerin, "dur bir fotoğrafını çekeyim" telaşının olmadığı o anlar...

YEMEĞİN TADI UNUTULUR, HİSSETTİRDİĞİ DUYGU KALIR

Yıllar sonra çocuğunuz büyüdüğünde, o hafta sonu yediği yemeğin sosunu ya da tabağındaki garnitürü hatırlamayacak. Ama o masada otururken anne babasının ona hissettirdiği o güvende olma, önemsenme ve "ben buradayım" duygusunu hiç unutmayacak. Hafıza tatları unutur ama hisleri asla silmez.

Çünkü çocukluk dediğimiz şey, aslında biriktirdiğimiz irili ufaklı anların toplamıdır.

BU HAFTA SONUNU BİR "AİLE TATİLİNE" ÇEVİRİN

Bu yüzden bu hafta sonu mağaza vitrinlerinde ya da internet sitelerinde "mükemmel hediye" arayışına girmeyin. Mükemmel hediye zaten sizde. Etiketi, kutusu ya da ambalajı yok ama bir çocuğun ömür boyu saklayacağı en değerli hediye, ona verdiğiniz bölünmemiş zaman..." Kırılan oyuncakların ve küçülen kıyafetlerin ötesinde yanlarında durduğumuz, 'acelemiz yok' dediğimiz o sıcacık anlar çocuklarımızla geçirdiğimiz en kaliteli anlar aslında.

Çocuklarınızın elinden tutun, dışarı çıkın. Galerideki etkinlik alanı, belki de bu küçük ama unutulmaz aile kaçamağının en tatlı başlangıç noktası olabilir. Birlikte bir şeyler keşfedin, gülün, biraz saçmalayın ve sadece "an"da kalın.

Çocuklarınıza bırakacağınız en güzel miras; çocuklarınıza harcadığınız zaman, asla boşa gitmeyen tek yatırımdır.