Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı
Bingöl'de piknikçilerin yaralı sanarak bulduğu nadir yılan kartalının günlerce aç kaldığı için takatten düştüğü anlaşıldı. Kentin kadim adı 'Çapakçur' verilen yırtıcı kuş, özel ciğer diyetiyle toparlanıp gökyüzüne dönecek.
Bingöl'ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyü kırsalında piknik yapan yurttaşlar, yerde hareketsiz duran ve uçamayan yabani bir kartal fark etti.
Arazide gezinirken kuşu ilk gören Bingöl Üniversitesi personeli Mehmet Korkutata ve arkadaşları, hayvanın yaralanmış olabileceğini düşünerek dikkatlice yanına yaklaştı.
Kuşu güvenli biçimde korumaya alan duyarlı yurttaşlar, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede araziye intikal eden yaban hayatı görevlileri, bitkin haldeki canlıyı teslim alarak koruma ve tedavi merkezine nakletti.
Merkezde görev yapan veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, kliniğe getirilen yırtıcı kuşu vakit kaybetmeden kapsamlı bir muayeneden geçirdi.
Yapılan detaylı klinik kontrollerde kanatlarında veya bacaklarında hiçbir darbe izi bulunmayan hayvanın, gökyüzünün nadir yırtıcılarından yılan kartalı olduğu anlaşıldı.
Uzman hekimler, heybetli kuşun yaban hayatında uzun süre av bulamadığını ve uzun süren açlık nedeniyle takatten düştüğünü tespit etti.
Uçma kabiliyetini yitirecek seviyede güçsüz kalan kartalın yeniden ayağa kalkabilmesi amacıyla merkezde özel bir beslenme protokolü hazırlandı.
Veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, hayvanın kas direncini hızla toparlamak adına yırtıcı kuşa kendi elleriyle taze ciğer yedirmeye başladı.
Kliniğin uyguladığı yoğun bakıma olumlu yanıt veren hayvana, Bingöl'ün tarihi geçmişini yaşatmak adına kentin eski adı olan "Çapakçur" ismi verildi.
Doğadaki bu nadir canlının hayatta kalmasına vesile oldukları için çok sevindiklerini belirten Mehmet Korkutata, görevlilerin bölgeye gelerek kuşu anında teslim aldığını anlattı.
Yaban hayatındaki doğal dengenin korunmasını temenni eden Mehmet Korkutata, "Umarım dağlarda bu güzel hayvanlar yaşar çünkü nadir olan bir hayvan. İnşallah doğada çok görürüz onları. Çok güzel bir tür" dedi.
Kartala verilen kadim ismin şehre çok yakıştığını dile getiren Korkutata, "Kartal, Bingöl'ü temsil eden figürlerden biri. Çok güzel bir tercih olmuş" ifadelerini kullandı.
Yırtıcıyla karşılaştığı anları heyecanla paylaşan duyarlı yurttaş, "Kartalı yakından görmek muazzam bir duyguydu gerçekten. Çok etkileyici gözleri vardı. Herkesin görüp dokunabileceği bir hayvan değil. O da bize nasip oldu, inşallah yaşar" diye konuştu.
Yoğun protein takviyeleriyle direnci günden güne artan Çapakçur isimli yılan kartalının, yeterli uçuş kuvvetine kavuştuğunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
(AA)