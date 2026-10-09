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Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı

Bingöl'de piknikçilerin yaralı sanarak bulduğu nadir yılan kartalının günlerce aç kaldığı için takatten düştüğü anlaşıldı. Kentin kadim adı 'Çapakçur' verilen yırtıcı kuş, özel ciğer diyetiyle toparlanıp gökyüzüne dönecek.

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Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 1
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Bingöl'ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyü kırsalında piknik yapan yurttaşlar, yerde hareketsiz duran ve uçamayan yabani bir kartal fark etti.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 2
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Arazide gezinirken kuşu ilk gören Bingöl Üniversitesi personeli Mehmet Korkutata ve arkadaşları, hayvanın yaralanmış olabileceğini düşünerek dikkatlice yanına yaklaştı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 3
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Kuşu güvenli biçimde korumaya alan duyarlı yurttaşlar, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 4
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İhbar üzerine kısa sürede araziye intikal eden yaban hayatı görevlileri, bitkin haldeki canlıyı teslim alarak koruma ve tedavi merkezine nakletti.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 5
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Merkezde görev yapan veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, kliniğe getirilen yırtıcı kuşu vakit kaybetmeden kapsamlı bir muayeneden geçirdi.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 6
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Yapılan detaylı klinik kontrollerde kanatlarında veya bacaklarında hiçbir darbe izi bulunmayan hayvanın, gökyüzünün nadir yırtıcılarından yılan kartalı olduğu anlaşıldı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 7
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Uzman hekimler, heybetli kuşun yaban hayatında uzun süre av bulamadığını ve uzun süren açlık nedeniyle takatten düştüğünü tespit etti.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 8
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Uçma kabiliyetini yitirecek seviyede güçsüz kalan kartalın yeniden ayağa kalkabilmesi amacıyla merkezde özel bir beslenme protokolü hazırlandı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 9
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Veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, hayvanın kas direncini hızla toparlamak adına yırtıcı kuşa kendi elleriyle taze ciğer yedirmeye başladı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 10
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Kliniğin uyguladığı yoğun bakıma olumlu yanıt veren hayvana, Bingöl'ün tarihi geçmişini yaşatmak adına kentin eski adı olan "Çapakçur" ismi verildi.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 11
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Doğadaki bu nadir canlının hayatta kalmasına vesile oldukları için çok sevindiklerini belirten Mehmet Korkutata, görevlilerin bölgeye gelerek kuşu anında teslim aldığını anlattı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 12
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Yaban hayatındaki doğal dengenin korunmasını temenni eden Mehmet Korkutata, "Umarım dağlarda bu güzel hayvanlar yaşar çünkü nadir olan bir hayvan. İnşallah doğada çok görürüz onları. Çok güzel bir tür" dedi.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 13
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Kartala verilen kadim ismin şehre çok yakıştığını dile getiren Korkutata, "Kartal, Bingöl'ü temsil eden figürlerden biri. Çok güzel bir tercih olmuş" ifadelerini kullandı.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 14
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Yırtıcıyla karşılaştığı anları heyecanla paylaşan duyarlı yurttaş, "Kartalı yakından görmek muazzam bir duyguydu gerçekten. Çok etkileyici gözleri vardı. Herkesin görüp dokunabileceği bir hayvan değil. O da bize nasip oldu, inşallah yaşar" diye konuştu.

Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı - Fotoğraf: 15
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Yoğun protein takviyeleriyle direnci günden güne artan Çapakçur isimli yılan kartalının, yeterli uçuş kuvvetine kavuştuğunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

(AA)

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