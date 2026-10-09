Günlerce aç kaldığı için uçamıyordu: Veteriner elleriyle ciğer yedirip kurtardı

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Yırtıcıyla karşılaştığı anları heyecanla paylaşan duyarlı yurttaş, "Kartalı yakından görmek muazzam bir duyguydu gerçekten. Çok etkileyici gözleri vardı. Herkesin görüp dokunabileceği bir hayvan değil. O da bize nasip oldu, inşallah yaşar" diye konuştu.