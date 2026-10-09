İktidara yakın gazete yazdı: Demokratik Cumhuriyet Partisi geliyor

Belediyelere yönelik operasyonlar, kayyım uygulamaları, gazetecilere gözaltılar ve sosyal medyada hesaplara sansür haberleri bir bir düşerken öte yandan gözler TBMM’de DEM parti ile iktidar tarafından yürütülen süreçte.

PKK’nın kendini feshetmesiyle hızlanan ve MGK tarafından izleme komisyonu oluşturulan süreçte somut bir adım henüz atılmış değil.

YENİ PARTİNİN İSMİNİ YAZDI

DEM Parti’nin öncelikli talepleri arasında olan kayyum uygulaması ve siyasetçilerin serbest bırakılması talepleri karşılanmadı.

AKP ise süreçte PKK’nın silah bırakmadan somut adımlar beklenmesini hayalci buluyor.

Bu tartışmalar sürerken iktidara yakın Sabah Gazetesi’nin yazarı Mahmut Övür sürece dair bir yazı kaleme aldı.

Övür yazısında "Demokratik Cumhuriyet Partisi" geliyor başlığı koyarken süreçte yaşanan tıkanmanın da faturasını DEM Parti’ye kesti.

DEM Parti’nin kendisini yenilemesi gerektiğini ifade edem Övür, Öcalan’ın konuya dahil olmasını bekliyor.

Övür’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Meclis'te de çok tarihi bir adım atıldı. Çerçeve yasa, 467 gibi ezici bir çoğunlukla geçti. Siyaset sahiplendi, toplum da umutlandı. Ama nedense hâlâ ortaya net bir fotoğraf çıkmış değil.

Çünkü hâlâ DEM Parti ve PKK içinde "terörsüz Türkiye" sürecine "pazarlık" gözüyle bakanlar var. Hâlâ, "PKK bir adım atıyorsa devlet de bir adım atsın" sığlığında siyaset yapanlar var. Oysa bu süreç bir büyük bütünleşme ve kucaklaşma sürecidir. Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma, siyaseti de şiddetten arındırma sürecidir.

Bunun için öncelikle fesih kararı alan PKK'nın silahları teslim etmesi gerekiyor. Sivil siyasetin önü ancak böyle açılır. Çünkü yeni dönemi, anayasasından seçim kanununa siyaset inşa edecek. Bu yüzden bütün gözler partilerdeki değişimde ve en başta da DEM Parti'de... Değişmeyen bir tek parti o kaldı. DEM Parti'nin uyduruk "kent uzlaşısı" gibi küçük ittifak hesaplarına itibar etmeden ve eski alışkanlıklarına teslim olmadan "yeni siyaset" üretip üretmeyeceği merak ediliyor. Birkaç ay önce TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan değişimin ilk işaretini verdi:

"Yeni bir inşa dönemine giriyoruz parti olarak."

Önceki gün de DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, yeni parti için çalıştıklarını açıkladı:

"Olağan kongremizde Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin müjdesini verdik. O günden beri sokakta, parti binalarımızda Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ni büyütmenin hazırlığını yapıyoruz."

Peki bu parti "Türkiye partisi" mi olacak yoksa eski alışkanlıklarını ve ilişkilerini devam ettiren statükocu bir parti mi?

Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatli dil kullansalar da başta Bakırhan olmak üzere parti yönetimi henüz eski siyaset dilinden kurtulmuş değil. Partinin içi daha da karışık. Sol statükoculardan milliyetçi hayalcilere kadar herkes var ve bırakın Türkiye'nin bölgesel rolünü anlamayı, iç siyasette çok tartışılan "yolsuzluklar" ya da "temiz eller" operasyonları konusunda bile sanki "Yeni Parti"nin Kürt versiyonu gibi davranıyorlar.

İyi Parti'ye girip çıkmışlığı olan yazar Gürkan Çakıroğlu'nun şu tespiti dikkate alınmalı: "DEMParti'nin de Kemalistleri var. Tek tipleştiren, tek tipleştirmenin konformizmine yenik düşenler orada da var. Kötürümleşme, küfleşme orada da var."

Bu yapıdan her kesime seslenen bir Demokratik Cumhuriyet Partisi çıkar mı göreceğiz. Belki bu noktada da tıpkı silahların bırakılmasında olduğu gibi Öcalan'ın devreye girmesi gerekiyor."