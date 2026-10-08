Meclis'te dikkat çeken görüşme: AKP Grubu DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü

Türkiye fon krizini konuşurken diğer yandan Kürt sorununa dair TBMM’de yürütülen süreçte de dikkat çekici görüşmeler ve buluşmalar yaşanıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün AKP TBMM grubuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü.

Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmede, süreç çalışmaları kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AKP Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. (Anadolu Ajansı)