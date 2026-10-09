Atilla Taş kızının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu! Cenaze töreninde kahreden anlar
Atilla Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede güçlükle ayakta durduğu görülen Atilla Taş, kızının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.
Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, dün Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
34 yaşında hayatını kaybeden Sezen Taş, babası Atilla Taş'ın gözyaşlarıyla bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Sezen Taş'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirildi.
Taş'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.
Cenaze törenine Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve aile yakınlar ile vatandaşlar katıldı.
KIZININ TABUTUNA SARILARAK AĞLADI
Törende kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etti. Sezen Taş'ın cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.
Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki sitede yaşayan 2 çocuk annesi Sezen Taş, iddiaya göre dün ikamet ettiği apartmanın 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan haberde, Sezen Taş'ın, eşiyle ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar ettiği üzerinde durulduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)