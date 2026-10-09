9 Ekim burç yorumları: Yeniay öncesinde gökyüzünde denge arıyor

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Bugüne adım atarken gökyüzünde yoğun bir hazırlık enerjisi esiyor. Sabah saat 11.11 itibarıyla Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor ve ikili ilişkilerimizde büyük bir uyum arayışını tetikliyor. Yarın gerçekleşecek olan Terazi Yeniayı öncesinde, hayatımızda kapanması gereken sayfaları fark etmek, eksikleri tamamlamak ve içsel terazimizi dengelemek için harika bir fırsat yakalıyoruz.

Saat 11.55 sularında kesinleşen Merkür ve Satürn arasındaki açı, düşüncelerimizle sorumluluklarımız arasında kısa süreli bir gerilim yaratabilir. Zihnimiz derinlere inmek isterken karşımıza çıkan engeller bizi mecburi bir şekilde yavaşlamaya zorluyor. Bu yavaşlama aslında adımlarımızı sağlamlaştırmamız için gökyüzünün bize sunduğu gizli bir armağan niteliğinde. Fevri kararlar almaktan kaçınıp sakin kalmaya yöneldiğimizde, yarınki taptaze başlangıçlara çok daha güçlü hazırlanacağız.