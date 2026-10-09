4 basit alışkanlık demans ve Alzheimer riskini yüzde 45 düşürüyor

Küresel ölçekte milyonlarca insanı tehdit eden demans ve Alzheimer hastalığına karşı tıp dünyasından umut verici veriler geldi. Saygın tıp dergisi The Lancet bünyesinde yayımlanan kapsamlı rapor, günlük yaşamda uygulanacak dört temel alışkanlığın zihinsel gerileme riskini yüzde 45 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, genetik faktörlerin ötesinde değiştirilebilir yaşam tarzı adımlarının beyni koruduğunu kanıtladı.

UYKU BEYİN HACMİNİ KORUYOR

Araştırmacılar, kaliteli bir gece uykusunun beyin sağlığı için en güçlü kalkan olduğunu belirtiyor. Ateroskleroz Riski Toplulukları kohortu kapsamında 270 katılımcı üzerinde yürütülen çalışmada, uyku evreleri ile hafıza merkezleri arasındaki bağ incelendi. Uzmanlar, derin uyku ve REM evresi yetersiz olan bireylerin beyin MR taramalarında kritik hafıza alanlarının belirgin şekilde küçüldüğünü saptadı.

Takip süresi 13 ila 17 yılı bulan klinik veriler, rüya görülen kaliteli uyku dilimlerinin sinir hücrelerini koruduğunu gösterdi. Journal of Clinical Sleep Medicine sayfalarında yer alan bulgular, düzenli gece uykusunun hipokampus hacmini muhafaza ettiğini ortaya koydu.

AĞIR SPOR YAPMAK ŞART DEĞİL

Hafif bilişsel bozukluğu bulunan 296 yetişkinin katıldığı klinik deneyler, hareket etmenin beyin üzerindeki olumlu etkisini doğruladı. EXERT klinik araştırması kapsamında tam 12 ay boyunca gözetimli egzersiz yapan bireylerin zihinsel fonksiyonlarının stabil kaldığı belirlendi. Çalışma, beyni korumak için yüksek yoğunluklu ağır antrenmanların kesinlikle şart olmadığını kanıtladı.

Uzmanlar, hafif esneme ve denge hareketlerinin de tempolu koşu kadar koruyucu etki sunduğunu ifade ediyor. Günlük rutine eklenen basit fiziksel aktiviteler, hareketsiz yaşamın getirdiği bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde frenliyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK GEREKİYOR

Damar sağlığının beyin hücreleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten hekimler, kötü huylu kolesterolün kontrol altında tutulmasını istiyor. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry dergisinde paylaşılan veriler, kandaki kötü kolesterol seviyesinin 70 miligramın altında kalmasının bilişsel gerileme riskini düşürdüğünü gösteriyor. Bu seviyeyi yakalayan bireylerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 26 gerilediği kaydediliyor.

Kolesterol seviyesini dengede tutmanın Alzheimer tehlikesini de yüzde 28 azalttığı bildiriliyor. Bilim heyeti, orta yaş döneminde yönetilen kan yağlarının genel vaka sayısını yüzde 7 oranında tek başına önleyebileceğini vurguluyor.

METABOLİK DENGE BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kan şekerini dengede tutmak ve metabolik sağlığı korumak dördüncü hayati adımı oluşturuyor. JAMA Neurology dergisinde yayımlanan ve 164 bin katılımcıyı kapsayan 26 klinik çalışmanın analizi, diyabet kontrolünün nörolojik sistem üzerindeki etkisini inceledi. Uzmanlar, dengeli bir metabolizma yönetiminin uzun vadede sinir sistemi harabiyetini engellediğini aktarıyor.

Halk sağlığı uzmanları, 14 değiştirilebilir faktörün kontrol altına alınmasıyla toplum genelindeki riskin kırılabileceğini hatırlatıyor. Bilim insanları, yaşam tarzı adımlarının kesin bir garanti sunmasa bile beyin ömrünü uzatan en güçlü reçete olduğunu dile getiriyor.