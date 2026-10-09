Evlat acısıyla yıkılan Atilla Taş'ın o sözleri gündem oldu: İyi baba olamadım! Adını Sezen Aksu'dan almıştı

Sanatçı Atilla Taş, kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre apartmanın 14'üncü katından düşen Sezen Taş, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın vefatının ardından, Atilla Taş'ın yıllar önce katıldığı bir programda kızı hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM" DEMİŞTİ

Atilla Taş, geçmişte katıldığı bir programda kızı Sezen'den söz ederken duygularını dile getirerek, "Allah'a çok şükür çok iyi bir kızım var. Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Taş'ın kızına ilişkin bu sözleri, acı haberin ardından yeniden sosyal medyada gündem oldu.

KIZININ ADINI SEZEN AKSU'DAN ESİNLENEREK KOYDU

Sezen Taş'ın isminin hikayesi de yeniden gündeme geldi. Atilla Taş'ın, kızına hayranı olduğu ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun adını verdiği belirtildi.