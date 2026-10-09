Kızını kaybeden Atilla Taş'a ünlülerden taziye mesajları! "Atilla'yı aradım konuşamıyor"

Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşüp hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından ünlü isimler de evlat acısıyla yıkılan Atilla Taş'a başsağlığı dileklerini iletti.

"ATİLLA'YI ARADIM, KONUŞAMIYOR"

Şarkıcı Ozan Orhon, Atilla Taş’ı aradığını söyleyerek üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

“Öyle kötü oldum ki... Çok eski arkadaşım Atilla yıllardır da görmüyordum ama evladı Sezen vefat etmiş. Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Nasıl konuşsun bir baba... Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Başta Atilla olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Yeşim Salkım da paylaşımında “Çok çok üzüldüm... Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Atilla ve ailesinin başı sağ olsun” dedi.

Işın Karaca, “Dünyada yaşanabilecek en büyük acı bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın.” derken, Deniz Seki, “Ay Allah'ım çok üzüldüm. Rabbim dayanma gücü versin.” ifadelerini kullandı.

Ebru Polat, Nilgün Belgün ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de taziye mesajı atan isimler arasında yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, dün sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.