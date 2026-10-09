Emeklilere kira desteği verileceği resmen açıklandı

Artan yaşam maliyetleri ve yükselen kira fiyatları, emeklilerin geçim mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu kapsamda kirada yaşayan ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni bir destek programı açıklandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Saraçhane’de gerçekleştirilen programda, belediyenin vereceği sosyal desteklere ilişkin bilgi verdi. Aslan, artan yaşam maliyetleri ve fahiş kira fiyatlarının emeklileri zor durumda bıraktığını belirterek, kirada oturan ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik destek verileceğini resmen açıkladı.

EMEKLİLERE KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

Hazırlanan planlama kapsamında, şartları karşılayan kiracı emeklilere yıllık toplam 24 bin lira tutarında kira desteği sağlanacak.

EMEKLİLERE BAYRAMLARDA 4’ER BİN TL DESTEK

Aslan, emeklileri yaklaşan dini bayramlar öncesinde ekonomik açıdan rahatlatmayı amaçladıklarını belirterek, 100 bin emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere yıllık toplam 8 bin TL ikramiye desteği verileceğini açıkladı.

Emeklilerin aileleri ve torunlarıyla bayram sevincini buruk yaşamaması gerektiğini dile getiren Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram gelecek, ramazan yaklaştı. Torununuza harçlık vermek için düşünmeyeceksiniz; İBB daima yanınızda. 100 bin emeklimize Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda da 4 bin lira vereceğiz. Böylece yılda 8 bin lira ikramiye sağlamış olacağız. Sizin paranızı size veriyoruz, helali hoş olsun."