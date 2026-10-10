4 dönem bakanlık yaptı 1 kilo bamya alamadı

Dört dönem bakanlık, bir dönem başbakan yardımcılığı ve 20 yıl milletvekilliği yapan 99 yaşındaki Ali Naili Erdem’in bamyanın kilosunu 500 lira bulduğu için almaktan vazgeçti. Erdem içine düştüğü durum, fon krizi ile patlak veren siyasette servet, itibar ve kamu görevi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

"KİLOSU 500 LİRA"YI DUYUNCA ALMADI

Nefes yazarı Memduh Bayraktaroğlu, eski bakan Ali Naili Erdem’in bamyanın kilosunu pahalı bulup alamamasını, siyasette servet ve itibar tartışması üzerinden değerlendirdi.

Bayraktaroğlu, yazısında eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Ali Naili Erdem ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Buna göre Erdem, apartman görevlisine “git sor bakalım bamya var mı? Kilosu kaç para?..” dedi.

Görevli kısa süre sonra “var efendim, kilosu 500 lira” yanıtını verdi. Emekli maaşıyla geçinen Erdem ise fiyatı pahalı buldu ve “kalsın çocuğum, biz yiyemeyiz” diyerek bamya almaktan vazgeçti.

Bayraktaroğlu, bu örnek üzerinden Türkiye’de siyasetçilerin yaşam tarzı ve servet iddialarını gündeme taşıdı. Erdem’in dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı yaptığını ve 20 yıl milletvekilliği görevinde bulunduğunu hatırlatan Bayraktaroğlu, eski siyasetçinin bugün bir kilo bamya hesabı yaptığını yazdı:

"Ben, dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliği ve diğer zamanlarında da serbest avukatlık yapmış bir devlet insanının hayatıyla…

Günümüz siyasetçilerinin etrafında konuşulan olağanüstü servetler arasındaki uçuruma kahroldum…

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Bir tarafta, devletin imkânlarını kişisel zenginliğe dönüştürmeden yaşlanabilmiş bir siyasetçi…

Diğer tarafta, kamu görevleriyle elde edilen gelirlerin açıklayamayacağı büyüklükte servet iddiaları…

Şimdi soruyorum: Devlet yönetmek mi insanı zenginleştiriyor?..

Yoksa zenginleşmek isteyenler mi devlet yönetimine koşuyor?.."