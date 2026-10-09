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Halk TV Ekonomi Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak

Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak

Son dakika haberi... Motorine 6 lira 40 kuruşluk dev zam bekleniyor. Zam sonrası fiyatlar yeniden 100 liraya yaklaşacak.

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Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak
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Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.

Geçen hafta gelen indirim yüksek fiyatlara çare olmazken dev bir zam geliyor.

100 LİRAYA DAYANACAK

Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak - Resim : 1

Bu gece yarısı zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek zam haberini şu sözlerle duyurdu:

"Motorin şahlandı! Motorine dev zam, benzine indirim! Bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin, bir kez daha 100 TL’ye dayanacak."

Zam sonrası 3 büyükşehirde fiyatların şöyle olması bekleniyor:

İstanbul: 90,20 TL

Ankara: 97,70 TL

İzmir:97,90 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak - Resim : 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Motorin
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