Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak

Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.

Geçen hafta gelen indirim yüksek fiyatlara çare olmazken dev bir zam geliyor.

100 LİRAYA DAYANACAK

Bu gece yarısı zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek zam haberini şu sözlerle duyurdu:

"Motorin şahlandı! Motorine dev zam, benzine indirim! Bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin, bir kez daha 100 TL’ye dayanacak."

Zam sonrası 3 büyükşehirde fiyatların şöyle olması bekleniyor:

İstanbul: 90,20 TL

Ankara: 97,70 TL

İzmir:97,90 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL



Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL



İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL